24.09.2023, 10:03
В результате стрельбы в США ранены четверо детей(1)
ФОТО: | AP
Полиция США расследует обстоятельства перестрелки, в результате которой в субботу в штате Вирджиния были ранены четверо детей и один взрослый, пишет ABC News.
Как сообщается в пресс-релизе полицейского управления города Чесапик, около 17.00 в полицию поступил звонок с сообщением о выстрелах.все пострадавшие были доставлены в местную больницу.
Следствие не разглашает имена, точный возраст и другие подробности о пострадавших.
Подозреваемых у полиции пока нет, а тем, кто сообщит информацию о стрелке, обещано вознаграждение в размере 1500 долларов.
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