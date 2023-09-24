В результате стрельбы в США ранены четверо детей

Как сообщается в пресс-релизе полицейского управления города Чесапик, около 17.00 в полицию поступил звонок с сообщением о выстрелах.все пострадавшие были доставлены в местную больницу.

Следствие не разглашает имена, точный возраст и другие подробности о пострадавших.

Подозреваемых у полиции пока нет, а тем, кто сообщит информацию о стрелке, обещано вознаграждение в размере 1500 долларов.

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