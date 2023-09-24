ВИДЕО | Март Хельме в Рийгикогу об обучении на английском языке: „Это менталитет „домашних нигг**ов“, друзья!“

Заместитель председателя EKRE Март Хельме высказал свое мнение по поводу плана коалиции отклонить законопроект. По его словам, намерения коалиции совершенно непонятны.

Он также подверг критике тот факт, что докторские диссертации пишутся на английском языке.

„Это как в Америке после Гражданской войны, когда освободили негритянских рабов: было определенное количество бывших рабов определенного социального статуса, которые не хотели этой свободы. Их и по сей день называют „домашними нигг***ми“. Это слуги, горничные, те рабы, которые служили в поместьях у домовладельцев и которым это нравилось, которые были выше по статусу, чем те, кто работал в поле. Таков менталитет домашних нигг**ов, друзья!“

Далее Хельме заявил, что если государство не будет отстаивать позиции эстонского языка в высшем образовании, то университеты „превратятся в некую международную клоаку, где сито для приема студентов откуда-то из Африки, Ближнего Востока, не знаю откуда, настолько велико, что через его дыры могут пролезть целые континенты“.

„Это не национальная гордость, и это не то, чего, особенно когда мы говорим о членстве в Рийгикогу, ждет от нас эстонский народ и чего ждет от нас наша национальная культура и наша национальная история“, - продолжил Хельме.

Множество подобных высказываний

За последние пару лет слово „негр“ в Рийгикогу употреблялось почти исключительно членами Консервативной народной партии Эстонии. Львиная доля оскорбительных выражений была отпущена в мае 2021 года, когда поднялся вопрос о выставке „Эстетика различий“ в Куму. Он был связан с тем, что названия некоторых произведений искусства были изменены на более нейтральные за счет исключения слов, подчеркивающих расовую принадлежность.

„Я не вижу ничего плохого в слове „негр“! - заявлял, в частности, Калле Грюнталь. - Вспомним фильм „Брат“ - „Брат 1“, кажется, это был, да - там очень хорошо сказано: русский - это русский, китаец - это китаец, негр - это негр!“