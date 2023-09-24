Последний день регистрации! Хотите поработать в министерстве? Госучреждения приглашают на практику студентов, для которых эстонский язык является неродным
До 25 сентября студенты, для которых эстонский язык является неродным, могут подать заявку на практику, на которую их приглашают министерства и другие государственные учреждения. Всю информацию о данной программе практики можно получить на сайте Фонда интеграции.
„Программа практики – дополнительный трамплин для студентов, которые выучили эстонский язык и готовы внести свой вклад в развитие Эстонии. Студенты приобретут ценный опыт, который поможет получить желаемую работу, а также расширят своим опытом компетенции государственных учреждений“, – сказала руководитель сферы услуг рынка труда Фонда интеграции Катрин Майсте.
В этом году Фонд интеграции проводит программу практики уже в четвертый раз. В октябре-декабре практику могут пройти более 30 студентов. Их ждут Министерство культуры, Министерство образования и науки, Министерство экономики и коммуникаций, Канцелярия Рийгикогу, Департамент полиции и погранохраны, Языковой департамент, Инспекция труда, Земельный департамент, Центр профессиональной реабилитации Астангу и Фонд интеграции.
Студенты могут выбрать практику в интересующих их сферах и пройти ее в Таллинне, Тарту, Пярну, Йыхви и Нарве. Предпосылками являются, прежде всего, хорошее знание эстонского языка, интерес к сфере практики и готовность к продуктивному сотрудничеству.
„Для участия в программе студентам необходимо подать заявку, заполнив анкету на нашей домашней странице не позднее 25 сентября 2023 года. В ней следует указать необходимые данные и обосновать свою заинтересованность. Своевременно поступившие заявки мы передадим предлагающим практику учреждениям, чтобы они определили практикантов и договорились обо всех аспектах прохождения практики“, – пояснила Катрин Майсте.
Подробная информация о предлагаемых местах практики и о том, как подать на них заявку, опубликована на сайте Фонда интеграции. Участие в программе практики начнется с информационного дня, который Фонд интеграции проведет совместно с Министерством финансов в Таллинне, в здании министерств 29 сентября 2023 года.
Для справки:
Фонд интеграции запустил программу практики в 2020 году в сотрудничестве с Министерством культуры и Министерством финансов. В результате первого открытого конкурса заявок программу завершили 13 студентов. На сегодняшний день в разных министерствах и прочих государственных учреждениях практику прошли уже несколько десятков студентов.
Фонд интеграции реализует программу практики при поддержке фондов политики сплочения и внутренней безопасности Европейского союза на 2021–2027 годы и в рамках проекта № 2021-2027.4.07.23-0005 постановления министра культуры от 15.03.2023 № 80 „Условия оказания субсидии на реализацию мероприятий, поддерживающих интеграцию, в том числе адаптацию в эстонском обществе“.
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