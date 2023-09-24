Ушедшая из дома попечения женщина найдена

Сотрудники полиции проверили места, где Маарика могла находиться, но не смогли установить ее местонахождение. Отмечалось, что, возможно, Маарика отправилась на остров Сааремаа.

Всех, кто видел Маарику, просили сообщить об этом по телефону 112.

Утром 25 сентября полиция сообщила, что женщина нашлась на остановке общественного транспорта в центре Таллинна. Ее доставили обратно в дом попечения.

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