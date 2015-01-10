Глава Bigbank: требуйте от банка, чтобы каждый цент на вашем счете приносил доход

„За последний год, благодаря конкуренции, в том, что касается темы срочных вкладов, всё более-менее встало на свои места, теперь пришло время вкладов до востребования, то есть время тех денег, которые по каким-то причинам нельзя или нет желания инвестировать на долгий срок“, – говорит Пехтер и напоминает, что ещё прошлой весной крупные коммерческие банки даже в случае срочного вклада предлагали своим клиентам доходность, близкую к нулю. „Сегодня предложения крупных банков всё ещё плетутся в хвосте более мелких банков, но, с точки зрения клиентов, если сравнивать с началом осени прошлого года, ситуация стала намного лучше“, – добавляет Пехтер.

По словам руководителя Bigbank, новости прошедшей недели говорят о том, что снижения процентных ставок в ближайшее время не предвидится, потому деньги на банковском счёте каждого человека, даже если это очень маленькая сумма, должны приносить прибыль. „Пусть это будет один или два-три процента в год, важен сам принцип — если ваши деньги приносят банку почти шесть процентов даже в случае самого выгодного жилищного кредита, будет справедливо, если вы тоже будете получать свою долю“, — считает Пехтер.

Йонна Пехтер говорит, что, как при получении займа, так и при получении дохода от вложенных денег, важно выбрать лучшее предложение. „Все банки в Эстонии одинаково лицензированы, и во всех банках вклады на сумму до ста тысяч евро защищены государством посредством Гарантийного фонда“, – напоминает руководитель Bigbank.

„Чтобы как-то противостоять инфляции, которая доставила всем много неприятностей, обязательно нужно инвестировать все свои сбережения. Самая консервативная рекомендация – срочный депозит. Для тех, у кого больше инвестиционного опыта и смелости, наверняка есть немало альтернатив, таких как акции, фонды и облигации“, — говорит Йонна Пехтер.