Работа на скорость. Как устроиться на работу курьером и сколько можно заработать?(1)
С развитием возможностей совершать покупки онлайн становится все более востребованной работа курьером. Таким образом есть возможность подзаработать, проводя время на свежем воздухе или изучая новые уголки своего города. Курьерская доставка вполне может стать даже основным источником заработка – с социальными льготами, комфортными условиями работы и гибким графиком, пишет „МК-Эстония“.
Если вы работаете курьером, вы вправе сами выбирать время, в которое вы хотите работать, в какой день и в какой части города.
Для начала надо скачать приложение, в котором хотите подзаработать (Bolt, Wolt, Fudy), заполнить анкету и активировать вашу готовность принимать заказы, после чего приходит запрос на доставку. Курьер выбирает, хочет он брать этот заказ или нет, и если один курьер отказался, заказ переадресовывается другому, который находится ближе к данному району.
Два типа доставки
Курьерская доставка делится на два типа. Можно работать через приложение только на себя и доставлять любые заказы. Но также можно через это же приложение работать на конкретную фирму и доставлять только ее заказы.
Например, магазины Rimi сотрудничают со службой доставки Wolt, Dodo pizza – с Fudy, и у службы доставки Bolt также есть свои партнеры.
Курьер, начиная работу в приложении, может выбрать, хочет ли он доставлять заказы только от одного конкретного партнера приложения из предложенных.
„В каждой курьерской фирме есть стабильная минимальная плата за доставку, которая составляет около 3 евро за заказ, за час примерно – 10 евро“, – говорит Катрин Лоренс, старший менеджер по коммуникациям фирмы Bolt.
За каждый километр пути от ресторана до клиента фирма доплачивает 40 центов. Когда спрос большой, а курьеров мало. Или когда ресторан задерживает заказ. Также на доставку действуют определенные доплаты-коэффициенты, зависящие от погодных условий, большого спроса на услугу доставки или чего-то еще. Коэффициент увеличивается порой до 1,5–1,6.
„Если происходит оплата наличными, что доступно только в доставке Bolt, курьер должен положить эти деньги на счет LHV, откуда автоматически с этой суммы взимают налог в 20%. Если вы осуществляете доставку на машине, то сами оплачиваете бензин“, – поделился работник фирмы Bolt Кевин.
Если же вы устраиваетесь работать на конкретную фирму, вам будут выплачивать определенную зарплату в час, но расходы на бензин придется нести самому.
Также у курьера обычно – определенный график или конкретное количество часов, которые нужно отработать. Фирма платит за курьера налоги, и он сможет получать социальные льготы и стабильно работать.
Но для начала надо зарегистрироваться в приложении и пройти собеседование в фирме, на которую курьер планирует трудиться.
Рабочие условия и социальные льготы
В фирме Wolt сотрудникам также предоставляют социальные льготы.
„В Эстонии у Wolt на самом деле не так много работников. На данный момент у нас трудится около 60 человек. Курьеры являются деловыми партнерами Wolt и выполняют свою работу полностью самостоятельно. Однако Wolt взяла на себя обязательство обеспечить социальные выгоды курьеров, насколько это позволяет в Эстонии структура договора. В прошлом году мы заплатили государству 3,5 миллиона евро налогов на рабочую силу курьерских партнеров. Это означает, что если эти люди не получат социальной защиты где-либо еще, то они получат ее через Wolt. В том числе – медицинское страхование“, – говорит Мантас Ломсаргис, временно исполняющий обязанности директора WoltBaltikum.
Фирма Bolt в отличие от Wolt не предоставляет своим курьерам социальную защиту и медицинское страхование. Поэтому курьер может работать с любым графиком и даже временно не работать. По этой причине в фирме не ведут счет работников.
„Курьеры, использующие платформу Bolt, – независимые поставщики услуг, а не наши сотрудники. Bolt – это платформа, которая объединяет клиента и поставщика еды. У курьеров нет трудового договора с Bolt. Bolt не платит им месячную зарплату. Зарплата курьеров зависит от того, какой объем работы они выполняют, за это они ответственны сами, в компании нет обязательной отработки часов. Мы связываем курьеров с заказчиками, но скажет ли курьер „да“ заказу – это его собственное решение“, – говорит старший менеджер по коммуникациям фирмы Bolt Катрин Лорентс.
В компании Fudy – так же, как и в Bolt, работники доставки не получают медицинское страхование и льготы.
„Курьеры, работающие на Fudy, являются не сотрудниками, а поставщиками услуг. Часто курьеры работают на нескольких платформах. Например, он может один день работать на Fudy, а на другой в Bolt, если захочет. Это либо частные предприниматели, либо владельцы бизнес-счетов LHV, а не работники самой компании“, – объясняет руководитель отдела маркетинга и развития фирмы Fudy Эдит Вяли.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.