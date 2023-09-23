МК Эстония
23.09.2023, 20:51

Работа на скорость. Как устроиться на работу курьером и сколько можно заработать?

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Елена Фесенко
Издержки работы: на машине развозить заказы комфортнее, но тратится время на поиск парковки.
Издержки работы: на машине развозить заказы комфортнее, но тратится время на поиск парковки.
ФОТО: Елена Фесенко | МК-Эстония

С развитием возможностей совершать покупки онлайн становится все более востребованной работа курьером. Таким образом есть возможность подзаработать, проводя время на свежем воздухе или изучая новые уголки своего города. Курьерская доставка вполне может стать даже основным источником заработка – с социальными льготами, комфортными условиями работы и гибким графиком, пишет „МК-Эстония“.

Если вы работаете курьером, вы вправе сами выбирать время, в которое вы хотите работать, в какой день и в какой части города.

Для начала надо скачать приложение, в котором хотите подзаработать (Bolt, Wolt, Fudy), заполнить анкету и активировать вашу готовность принимать заказы, после чего приходит запрос на доставку. Курьер выбирает, хочет он брать этот заказ или нет, и если один курьер отказался, заказ переадресовывается другому, который находится ближе к данному району.

Вариант с четким графиком: курьер порой может выбрать работу только на одну фирму.

Два типа доставки

Курьерская доставка делится на два типа. Можно работать через приложение только на себя и доставлять любые заказы. Но также можно через это же приложение работать на конкретную фирму и доставлять только ее заказы.

Например, магазины Rimi сотрудничают со службой доставки Wolt, Dodo pizza – с Fudy, и у службы доставки Bolt также есть свои партнеры.

Курьер, начиная работу в приложении, может выбрать, хочет ли он доставлять заказы только от одного конкретного партнера приложения из предложенных.

„В каждой курьерской фирме есть стабильная минимальная плата за доставку, которая составляет около 3 евро за заказ, за час примерно – 10 евро“, – говорит Катрин Лоренс, старший менеджер по коммуникациям фирмы Bolt.

За каждый километр пути от ресторана до клиента фирма доплачивает 40 центов. Когда спрос большой, а курьеров мало. Или когда ресторан задерживает заказ. Также на доставку действуют определенные доплаты-коэффициенты, зависящие от погодных условий, большого спроса на услугу доставки или чего-то еще. Коэффициент увеличивается порой до 1,5–1,6.

„Если происходит оплата наличными, что доступно только в доставке Bolt, курьер должен положить эти деньги на счет LHV, откуда автоматически с этой суммы взимают налог в 20%. Если вы осуществляете доставку на машине, то сами оплачиваете бензин“, – поделился работник фирмы Bolt Кевин.

Если же вы устраиваетесь работать на конкретную фирму, вам будут выплачивать определенную зарплату в час, но расходы на бензин придется нести самому.

Также у курьера обычно – определенный график или конкретное количество часов, которые нужно отработать. Фирма платит за курьера налоги, и он сможет получать социальные льготы и стабильно работать.

Но для начала надо зарегистрироваться в приложении и пройти собеседование в фирме, на которую курьер планирует трудиться.

Бонус к работе: если клиент забывает про заказ или засыпает, не дождавшись курьера, последний может забрать еду себе.

Рабочие условия и социальные льготы

В фирме Wolt сотрудникам также предоставляют социальные льготы.

„В Эстонии у Wolt на самом деле не так много работников. На данный момент у нас трудится около 60 человек. Курьеры являются деловыми партнерами Wolt и выполняют свою работу полностью самостоятельно. Однако Wolt взяла на себя обязательство обеспечить социальные выгоды курьеров, насколько это позволяет в Эстонии структура договора. В прошлом году мы заплатили государству 3,5 миллиона евро налогов на рабочую силу курьерских партнеров. Это означает, что если эти люди не получат социальной защиты где-либо еще, то они получат ее через Wolt. В том числе – медицинское страхование“, – говорит Мантас Ломсаргис, временно исполняющий обязанности директора WoltBaltikum.

Фирма Bolt в отличие от Wolt не предоставляет своим курьерам социальную защиту и медицинское страхование. Поэтому курьер может работать с любым графиком и даже временно не работать. По этой причине в фирме не ведут счет работников.

„Курьеры, использующие платформу Bolt, – независимые поставщики услуг, а не наши сотрудники. Bolt – это платформа, которая объединяет клиента и поставщика еды. У курьеров нет трудового договора с Bolt. Bolt не платит им месячную зарплату. Зарплата курьеров зависит от того, какой объем работы они выполняют, за это они ответственны сами, в компании нет обязательной отработки часов. Мы связываем курьеров с заказчиками, но скажет ли курьер „да“ заказу – это его собственное решение“, – говорит старший менеджер по коммуникациям фирмы Bolt Катрин Лорентс.

В компании Fudy – так же, как и в Bolt, работники доставки не получают медицинское страхование и льготы.

„Курьеры, работающие на Fudy, являются не сотрудниками, а поставщиками услуг. Часто курьеры работают на нескольких платформах. Например, он может один день работать на Fudy, а на другой в Bolt, если захочет. Это либо частные предприниматели, либо владельцы бизнес-счетов LHV, а не работники самой компании“, – объясняет руководитель отдела маркетинга и развития фирмы Fudy Эдит Вяли.

4 вопроса курьерам

1) Какая зарплата выходит у вас за месяц?

„Я работаю максимум по 5 часов в день 5 дней в неделю. В среднем выходит около 1000 евро, это с вычетом расходов на бензин, поскольку развожу заказы на машине. А в целом заработок составляет 1200–1300 евро в месяц“, – рассказывает работник доставки Кевин.

2) Насколько тяжело работать в приложении?

„В этом нет ничего сложного, привыкаешь за пару заказов. Интерфейс приложения – максимально легкий и понятный, справятся все“, – считает Кевин.

3) Что лучше: работать на велосипеде или на машине?

„Конечно, комфортнее разво-зить заказы на машине, однако не всегда есть возможность ее припарковать возле адреса доставки. Поэтому приходится парковаться где попало и бежать к клиенту. На велосипеде в этом плане легче, его можно припарковать где угодно, можно проехать по проезжей части и по пешеходным дорогам, обходя пробки“, – делится Михаил, доставщик со стажем.

4) А если вы попали в пробку?

„То, что курьер попадает в пробку, на его оплате никак не отражается. Мы не уходим в минус, но и в плюс тоже. Бывает, что ресторан готовит блюда дольше, чем заявлено. Тогда за это курьер не ответственен. Ресторан просто делает скидку на следующий заказ“, – делится Дарья, работник доставки.

Пошаговая инструкция

Как стать курьером

В Bolt

1. Зайдите на сайт Bolt.eu

2. Выберите страну, в которой хотите работать.

3. Введите личные данные (имя и фамилия, номер телефона, адрес электронной почты, город проживания, ваше фото с вашим документом (ID-kaart), фото документа (ID-kaart), личный код, дата рождения) и дни, в которые вы собираетесь работать (можно выбрать от одного до семи дней в неделю).

4. Выберите тип работы: на себя или на фирму (FIE).

Если вы работаете на фирму, то вам необходимо вписать: название компании, регистрационный код компании, адрес регистрации компании, номер банковского счета (IBAN), SWIFT-код, имя владельца банковского счета; также отметить, являетесь ли вы налогообязанным по НСО/НДС, и предоставить доказательства, что вы представляете указанную компанию.

Если вы работаете на себя, то вам необходимо вписать: адрес, номер банковского счета (IBAN), SWIFT-код, имя владельца банковского счета.

5. Пятым шагом нужно дать согласие на требования организации.

Например:

Я ознакомился(–лась) и согласен (–сна) с письмом-подтверждением, Условиями сотрудничества и Политикой конфиденциальности.

Я подтверждаю, что не буду распространять алкогольную продукцию в интервале между 22:00 и 10:00.

6. Выберите способ доставки: автомобиль, велосипед, самокат.

7. Ознакомьтесь с инструктажем, предоставленным фирмой. Инструктаж высылают на почту в формате презентации.

8. Скачайте мобильное приложение под названием BoltCourier.

Регистрация заняла 20 минут.

В Wolt

1. Зайдите на сайт Wolt.com

2. Введите адрес вашей э-почты и дождитесь письма с подтверждением.

3. Введите свои личные данные: имя и фамилия, адрес э-почты, знание языков, дату и год рождения, номер телефона; а также город, в котором вы собираетесь работать, вид транспорта, на котором вы собираетесь осуществлять доставку: автомобиль, велосипед, самокат.

4. Подтвердите регистрацию по э-почте.

5. Скачайте мобильное приложение под названием WoltPartner.

Регистрация заняла 7 минут.

В Fudy

1. Зайдите на сайт Fudy.ee.

2. Введите свой номер телефона.

3. Введите свои личные данные: имя и фамилия, адрес электронной почты, дату и год рождения, знания языков. Затем отметьте город, в котором вы собираетесь осуществлять доставку, и вид транспорта, на котором будете работать (автомобиль, велосипед, самокат).

После этого отметьте дни, в которые вы собираетесь работать (можно выбрать от одного до семи дней в неделю).

4. Скачайте мобильное приложение FudyCourier.

Регистрация заняла 5 минут.

Личный опыт

Интересные случаи на работе

„Я работала в Bolt в 2020 году, в пандемию. Навигатор привел меня в Старый город. Я немного потерялась, вышла из машины, пошла немного вперед, чтоб посмотреть знак. Возвращаюсь, а в моей машине сидят три финна и говорят „поехали“. Они думали, я таксист. Я пыталась их вытурить, но тщетно. Они пьяные, веселые. Протягивает один 20€ и говорит отвезти в отель „Виру“. Ну я их и подвезла“, – вспоминает Дарья.

„Летом в дождь выехал развозить заказы на велосипеде, промок. Забрал один заказ в центре, а по пути у меня колесо лопнуло. Позвонил в поддержку, приехал другой курьер мне на помощь, забрал у меня заказ и помог велик донести до остановки. В тот момент я почувствовал то, что называется „курьерской солидарностью“», – делится опытом Михаил.

„Довольно часто встречаюсь с заснувшими клиентами. Ночью делают заказ и засыпают. До них потом не дозвониться и не дописаться. В таком случае я жду минут 30 и с удовольствием наслаждаюсь ночным перекусом“, – рассказывает Кевин.

„Получил я вечерний заказ. В приложении написано: принести заказ на двадцатый этаж. Приезжаю туда и не вижу высоких домов под двадцать этажей. Звонил заказчику раз десять, но никто не отвечал, тогда я начал звонить в поддержку. Через минут двадцать позвонили из поддержки и сказали, что заказ был оформлен на один адрес, а описание здания – на другой адрес. Кто-то, наверно, хотел порадовать курьера, и специально отправили заказ так. Мысленно сказал им большое спасибо, а то уже часа четыре развозил заказы, и очень есть хотелось“, – с улыбкой вспоминает Дмитро.

„Привез заказ в офис, а клиент не забирает. Звоню, говорю, что я курьер с доставкой. В ответ: „Мы никого не ждем“. Когда сказал, что еда, девушка вспомнила, что заказывала. Просто так была занята работой, что забыла про заказ“, – рассказывает Михаил.

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