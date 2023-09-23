Работа на скорость. Как устроиться на работу курьером и сколько можно заработать?

Также у курьера обычно – определенный график или конкретное количество часов, которые нужно отработать. Фирма платит за курьера налоги, и он сможет получать социальные льготы и стабильно работать.

Если же вы устраиваетесь работать на конкретную фирму, вам будут выплачивать определенную зарплату в час, но расходы на бензин придется нести самому.

„Если происходит оплата наличными, что доступно только в доставке Bolt, курьер должен положить эти деньги на счет LHV, откуда автоматически с этой суммы взимают налог в 20%. Если вы осуществляете доставку на машине, то сами оплачиваете бензин“, – поделился работник фирмы Bolt Кевин .

За каждый километр пути от ресторана до клиента фирма доплачивает 40 центов. Когда спрос большой, а курьеров мало. Или когда ресторан задерживает заказ. Также на доставку действуют определенные доплаты-коэффициенты, зависящие от погодных условий, большого спроса на услугу доставки или чего-то еще. Коэффициент увеличивается порой до 1,5–1,6.

„В каждой курьерской фирме есть стабильная минимальная плата за доставку, которая составляет около 3 евро за заказ, за час примерно – 10 евро“, – говорит Катрин Лоренс , старший менеджер по коммуникациям фирмы Bolt.

Курьер, начиная работу в приложении, может выбрать, хочет ли он доставлять заказы только от одного конкретного партнера приложения из предложенных.

Например, магазины Rimi сотрудничают со службой доставки Wolt , Dodo pizza – с Fudy , и у службы доставки Bolt также есть свои партнеры.

Курьерская доставка делится на два типа. Можно работать через приложение только на себя и доставлять любые заказы. Но также можно через это же приложение работать на конкретную фирму и доставлять только ее заказы.

Для начала надо скачать приложение, в котором хотите подзаработать (Bolt, Wolt , Fudy), заполнить анкету и активировать вашу готовность принимать заказы, после чего приходит запрос на доставку. Курьер выбирает, хочет он брать этот заказ или нет, и если один курьер отказался, заказ переадресовывается другому, который находится ближе к данному району.

Если вы работаете курьером, вы вправе сами выбирать время, в которое вы хотите работать, в какой день и в какой части города.

Но для начала надо зарегистрироваться в приложении и пройти собеседование в фирме, на которую курьер планирует трудиться.

Рабочие условия и социальные льготы

В фирме Wolt сотрудникам также предоставляют социальные льготы.

„В Эстонии у Wolt на самом деле не так много работников. На данный момент у нас трудится около 60 человек. Курьеры являются деловыми партнерами Wolt и выполняют свою работу полностью самостоятельно. Однако Wolt взяла на себя обязательство обеспечить социальные выгоды курьеров, насколько это позволяет в Эстонии структура договора. В прошлом году мы заплатили государству 3,5 миллиона евро налогов на рабочую силу курьерских партнеров. Это означает, что если эти люди не получат социальной защиты где-либо еще, то они получат ее через Wolt. В том числе – медицинское страхование“, – говорит Мантас Ломсаргис, временно исполняющий обязанности директора WoltBaltikum.

Фирма Bolt в отличие от Wolt не предоставляет своим курьерам социальную защиту и медицинское страхование. Поэтому курьер может работать с любым графиком и даже временно не работать. По этой причине в фирме не ведут счет работников.

„Курьеры, использующие платформу Bolt, – независимые поставщики услуг, а не наши сотрудники. Bolt – это платформа, которая объединяет клиента и поставщика еды. У курьеров нет трудового договора с Bolt. Bolt не платит им месячную зарплату. Зарплата курьеров зависит от того, какой объем работы они выполняют, за это они ответственны сами, в компании нет обязательной отработки часов. Мы связываем курьеров с заказчиками, но скажет ли курьер „да“ заказу – это его собственное решение“, – говорит старший менеджер по коммуникациям фирмы Bolt Катрин Лорентс.

В компании Fudy – так же, как и в Bolt, работники доставки не получают медицинское страхование и льготы.

„Курьеры, работающие на Fudy, являются не сотрудниками, а поставщиками услуг. Часто курьеры работают на нескольких платформах. Например, он может один день работать на Fudy, а на другой в Bolt, если захочет. Это либо частные предприниматели, либо владельцы бизнес-счетов LHV, а не работники самой компании“, – объясняет руководитель отдела маркетинга и развития фирмы Fudy Эдит Вяли.

4 вопроса курьерам 1) Какая зарплата выходит у вас за месяц? „Я работаю максимум по 5 часов в день 5 дней в неделю. В среднем выходит около 1000 евро, это с вычетом расходов на бензин, поскольку развожу заказы на машине. А в целом заработок составляет 1200–1300 евро в месяц“, – рассказывает работник доставки Кевин. 2) Насколько тяжело работать в приложении? „В этом нет ничего сложного, привыкаешь за пару заказов. Интерфейс приложения – максимально легкий и понятный, справятся все“, – считает Кевин. 3) Что лучше: работать на велосипеде или на машине? „Конечно, комфортнее разво-зить заказы на машине, однако не всегда есть возможность ее припарковать возле адреса доставки. Поэтому приходится парковаться где попало и бежать к клиенту. На велосипеде в этом плане легче, его можно припарковать где угодно, можно проехать по проезжей части и по пешеходным дорогам, обходя пробки“, – делится Михаил, доставщик со стажем. 4) А если вы попали в пробку? „То, что курьер попадает в пробку, на его оплате никак не отражается. Мы не уходим в минус, но и в плюс тоже. Бывает, что ресторан готовит блюда дольше, чем заявлено. Тогда за это курьер не ответственен. Ресторан просто делает скидку на следующий заказ“, – делится Дарья, работник доставки.

Пошаговая инструкция Как стать курьером В Bolt 1. Зайдите на сайт Bolt.eu 2. Выберите страну, в которой хотите работать. 3. Введите личные данные (имя и фамилия, номер телефона, адрес электронной почты, город проживания, ваше фото с вашим документом (ID-kaart), фото документа (ID-kaart), личный код, дата рождения) и дни, в которые вы собираетесь работать (можно выбрать от одного до семи дней в неделю). 4. Выберите тип работы: на себя или на фирму (FIE). Если вы работаете на фирму, то вам необходимо вписать: название компании, регистрационный код компании, адрес регистрации компании, номер банковского счета (IBAN), SWIFT-код, имя владельца банковского счета; также отметить, являетесь ли вы налогообязанным по НСО/НДС, и предоставить доказательства, что вы представляете указанную компанию. Если вы работаете на себя, то вам необходимо вписать: адрес, номер банковского счета (IBAN), SWIFT-код, имя владельца банковского счета. 5. Пятым шагом нужно дать согласие на требования организации. Например: Я ознакомился(–лась) и согласен (–сна) с письмом-подтверждением, Условиями сотрудничества и Политикой конфиденциальности. Я подтверждаю, что не буду распространять алкогольную продукцию в интервале между 22:00 и 10:00. 6. Выберите способ доставки: автомобиль, велосипед, самокат. 7. Ознакомьтесь с инструктажем, предоставленным фирмой. Инструктаж высылают на почту в формате презентации. 8. Скачайте мобильное приложение под названием BoltCourier. Регистрация заняла 20 минут. В Wolt 1. Зайдите на сайт Wolt.com 2. Введите адрес вашей э-почты и дождитесь письма с подтверждением. 3. Введите свои личные данные: имя и фамилия, адрес э-почты, знание языков, дату и год рождения, номер телефона; а также город, в котором вы собираетесь работать, вид транспорта, на котором вы собираетесь осуществлять доставку: автомобиль, велосипед, самокат. 4. Подтвердите регистрацию по э-почте. 5. Скачайте мобильное приложение под названием WoltPartner. Регистрация заняла 7 минут. В Fudy 1. Зайдите на сайт Fudy.ee. 2. Введите свой номер телефона. 3. Введите свои личные данные: имя и фамилия, адрес электронной почты, дату и год рождения, знания языков. Затем отметьте город, в котором вы собираетесь осуществлять доставку, и вид транспорта, на котором будете работать (автомобиль, велосипед, самокат). После этого отметьте дни, в которые вы собираетесь работать (можно выбрать от одного до семи дней в неделю). 4. Скачайте мобильное приложение FudyCourier. Регистрация заняла 5 минут.

Личный опыт Интересные случаи на работе „Я работала в Bolt в 2020 году, в пандемию. Навигатор привел меня в Старый город. Я немного потерялась, вышла из машины, пошла немного вперед, чтоб посмотреть знак. Возвращаюсь, а в моей машине сидят три финна и говорят „поехали“. Они думали, я таксист. Я пыталась их вытурить, но тщетно. Они пьяные, веселые. Протягивает один 20€ и говорит отвезти в отель „Виру“. Ну я их и подвезла“, – вспоминает Дарья. „Летом в дождь выехал развозить заказы на велосипеде, промок. Забрал один заказ в центре, а по пути у меня колесо лопнуло. Позвонил в поддержку, приехал другой курьер мне на помощь, забрал у меня заказ и помог велик донести до остановки. В тот момент я почувствовал то, что называется „курьерской солидарностью“», – делится опытом Михаил. „Довольно часто встречаюсь с заснувшими клиентами. Ночью делают заказ и засыпают. До них потом не дозвониться и не дописаться. В таком случае я жду минут 30 и с удовольствием наслаждаюсь ночным перекусом“, – рассказывает Кевин. „Получил я вечерний заказ. В приложении написано: принести заказ на двадцатый этаж. Приезжаю туда и не вижу высоких домов под двадцать этажей. Звонил заказчику раз десять, но никто не отвечал, тогда я начал звонить в поддержку. Через минут двадцать позвонили из поддержки и сказали, что заказ был оформлен на один адрес, а описание здания – на другой адрес. Кто-то, наверно, хотел порадовать курьера, и специально отправили заказ так. Мысленно сказал им большое спасибо, а то уже часа четыре развозил заказы, и очень есть хотелось“, – с улыбкой вспоминает Дмитро. „Привез заказ в офис, а клиент не забирает. Звоню, говорю, что я курьер с доставкой. В ответ: „Мы никого не ждем“. Когда сказал, что еда, девушка вспомнила, что заказывала. Просто так была занята работой, что забыла про заказ“, – рассказывает Михаил.

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