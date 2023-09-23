Автомобильный налог обойдется автовладельцам дороже, чем планировалось изначально

По словам министра финансов, вначале было несколько вариантов налога, но по результатам обратной связи было решено, что он должен быть более экологичным и иметь больший эффект. В новом подходе было решено сделать больший акцент на выбросах и ввести массовую составляющую с определенными параметрами. При этом остается возрастная составляющая, цель которой - обеспечить доведение автомобилей до конца срока эксплуатации, а поскольку можно предположить, что владельцы старых автомобилей обладают меньшей платежеспособностью, то именно на это и направлен налог. „Формула была смещена в сторону снижения выбросов, чтобы мотивировать, что более загрязняющий автомобиль стоит дороже, отсюда и цифры“, - пояснил Вырклаэв.