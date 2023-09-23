Автомобильный налог обойдется автовладельцам дороже, чем планировалось изначально

Если ранее поступления от автомобильного налога оценивались в 120 млн евро, то по новому плану они могут составить 200 млн евро.
По словам министра финансов, вначале было несколько вариантов налога, но по результатам обратной связи было решено, что он должен быть более экологичным и иметь больший эффект. В новом подходе было решено сделать больший акцент на выбросах и ввести массовую составляющую с определенными параметрами. При этом остается возрастная составляющая, цель которой - обеспечить доведение автомобилей до конца срока эксплуатации, а поскольку можно предположить, что владельцы старых автомобилей обладают меньшей платежеспособностью, то именно на это и направлен налог. „Формула была смещена в сторону снижения выбросов, чтобы мотивировать, что более загрязняющий автомобиль стоит дороже, отсюда и цифры“, - пояснил Вырклаэв.