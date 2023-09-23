МК Эстония
23.09.2023, 14:16

Не Таллинн, а Венеция: почему каждый раз во время ливней столицу затапливает?

 
Ирина Петрова
Лужи кругом: каждый раз во время сильных дождей улицы столицы затапливает
Лужи кругом: каждый раз во время сильных дождей улицы столицы затапливает
ФОТО: Ирина Петрова | МК-Эстония

Жители столицы уже привыкли: начался дождь – и по определенным улицам впору передвигаться на лодках. На разную глубину затапливает Рейди теэ, Туукри, Уус-Садама… Проблемы и возле Т1, и в Мустамяэ, и в Ласнамяэ, и в Пирита. Адреса давно известны, но ситуация повторяется из раза в раз. Страдают люди, машины и дома. В чем причина регулярных подтоплений, есть ли решение у данной проблемы и оплатит ли страховка повреждения, если на автомобиле до дома придется плыть, – разбиралась „МК-Эстония“.

„Мы купили новую „Тойоту“, и через 4 месяца, вот буквально недавно, я попала под ливень на Пирита теэ, – рассказывает Марина. – Машина с пробегом всего в 1000 км получила гидроудар, и ее пришлось списать…“

„Нелегко порой и тем, кто купил недвижимость на Туукри. Знакомые жалуются: то подземную парковку затопит, то вода затечет в подвалы и пострадают вещи, да и фундаменту, наверное, эта вода и сырость тоже не на пользу“, – отмечает Игорь.

Дождей стало больше

Руководитель отдела метеорологических наблюдений Агентства по окружающей среде Мийна Крабби говорит, что среднее количество дней с сильными дождями (>= 10 мм в день) в Эстонии увеличилось.

В период с 1961 по 1990 год их было в среднем 13,9, а в период с 1991 по 2020 год в среднем было 15,2 дня с сильными дождями ежегодно.

Несколько увеличилось, по словам специалиста, и количество дней с очень сильными дождями (>= 20 мм в день).

В период с 1961 по 1990 год в Эстонии было в среднем 2,4 таких дня в году, в период с 1991 по 2020 – 3,1 дня в году. >= 30 мм в сутки выпадало 0,7 раза в год в период с 1961 по 1990 год, и 0,9 раза в год в период с 1991 по 2020 год.

„Подводя итог, можно увидеть, что количество осадков со временем увеличилось, но это изменение относительно невелико. Климатические прогнозы, сделанные для Эстонии, показывают увеличение количества экстремальных осадков (>= 30 мм), но, учитывая очень низкую вероятность их возникновения в течение большей части года, это важно только летом“, – поясняет Мийна Крабби.

Действительно, серьезные ливни и следующие за ними потопы мы видим в основном летом. Но и осенью, самой дождливой порой, наводнения на улицах случаются. Особенно это касается ранней осени, как сейчас.

Стандарты старые, условия новые

Дожди с каждым годом становятся все сильнее, канализация не справляется. Планирует ли город как-то решать этот вопрос?

„Ливни и интенсивные продолжительные дожди время от времени вызывают подтопление улиц. Спроектированные в прошлом веке системы ливневой канализации не рассчитаны на такую пропускную способность – они строились по стандартам того времени, однако погодные условия и характер осадков за последние годы существенно изменились. Сегодня проектирование ведется по новым принципам и с учетом меняющегося характера осадков. Трубопроводы и насосные теперь рассчитаны на больший объем осадков, приблизительно на четверть“, – отвечает руководитель по проектированию техносетей Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Калле Пинт.

Он отмечает, что подтопления все же носят локальный характер – дожди выпадают на относительно небольшой территории. Проблемы в основном связаны с отводом воды с проезжей части, поскольку вода не успевает стекать по дождеприемникам настолько же быстро, насколько она поступает с дождем.

„Для уменьшения или предотвращения подтопления улиц необходимо продолжать выстраивать ливневую канализацию, а также резервуары, пруды-отстойники или иные дренирующие сооружения. Немаловажную роль играет и то, как устроен отвод дождевых вод на участках недвижимости. При реконструкции улиц, как правило, либо реконструируется существующая, либо строится новая ливневая канализация, – объясняет Пинт. – Общесплавные системы канализации, когда сточные и ливневые воды стекают в одну трубу, перестраиваются в раздельную канализацию. Реконструкция канализационных систем позволяет нам лучше отводить воду с улиц в условиях сильных дождей“.

Только вплавь: в июле ливень превратил Рейди теэ в реку.

Работы идут

В принятой Таллиннским городским собранием программе развития системы водоснабжения и канализации, по словам специалиста, предусмотрены значительные инвестиции в проектирование и строительство систем ливневой канализации до 2034 года.

„В 2023 году будет завершено строительство коллектора ливневой канализации на улицах Йыэ и Пронкси, ответвление коллектора строится на отрезке ул. Рауа, Гонсиори и Кивисилла, а также на улице Вана-Каламая. Ведется проектирование ливневой канализации на улицах Лийвалайа и Ластекоду, Краави и Керезе, Петербурском шоссе, Ретке теэ и Рахумяэ теэ, ул. Ристику и Хярьяпеа, а также ряда мелких труб в разных частях города. Идет работа над системой отвода дождевых вод улицы Маакри“, – отмечает Калле Пинт.

Некоторые жители полагают, что нужны более масштабные работы вплоть до перестроения улиц.

„Где-то полтора года назад в городской газете писали, что Таллинн планирует улицу Тервизе, которая идет мимо больницы скорой помощи в Мустамяэ, вывести прямо на Пярну мнт. Потому что на Таммсааре теэ очень часто пробки, а во время дождей еще и знаменитые фонтаны из-под земли: затопит – и все, улица встала, на Ярвевана не попасть. Есть ли у мэрии планы на этот счет?“ – обращается к градоначальникам Дмитрий.

Проект продления улицы Тервизе, по словам Калле Пинта, находится на стадии выдачи условий проектирования. Он добавляет, что при планировании уличной сети учитывают, что она должна поддерживать движение транспорта и при необходимости позволять перенаправлять транспортные потоки.

Поможет ли страховка?

Огромные лужи образуются с такой скоростью, что часто у водителей нет возможности их объехать. Но и „переправа вброд“ чревата проблемами для автомобиля, которые могут проявиться не сразу. Машина может оказаться в эпицентре затопления, даже просто будучи припаркованной. Можно ли считать такие ситуации страховым случаем?

„Страхование каско от BTA имеет полное покрытие, в которое входит также риск наводнения. В таком случае страховка каско покрывает ущерб, нанесенный автомобилю в результате наводнения, – говорит менеджер по маркетингу страховой компании Меэри Тийратс. – Важно помнить, что страховка каско покрывает случаи, которые являются неожиданными, непредвиденными, и когда предусмотреть и предотвратить ситуацию было невозможно“.

Тийратс добавляет, что каждый случай рассматривают и оценивают индивидуально.

„К сожалению, в практике не единичны ситуации, когда водитель видит, что перед ним полностью затопленная дорога, а уровень воды – выше, чем днище или кузов автомобиля, но водитель все же решает попытаться проехать через наводненный участок“, – добавляет представитель страховой компании.

Руководитель сферы страхования рисков Swedbank Алексей Жемков подтверждает, что тема плохой погоды стала актуальной в последнее время, и это, безусловно, затрагивает страхование имущества.

„В каждой конкретной ситуации важно разобраться в обстоятельствах конкретного страхового случая. Другими словами: что произошло, когда произошло и почему произошло. Не все страховые случаи одинаковы, – комментирует Жемков. – Действительно, было много ситуаций, когда страхование Swedbank помогало клиентам при возникновении ущерба, связанного с погодными условиями. В целом можно сказать, что страхование каско – это страхование от всех рисков, покрывающие случаи ущерба, которые стали результатом любого непредвиденного события, в том числе и ущерб от стихийных бедствий. Например, падение предметов на автомобиль, сломанные ветки, лед, снег и так далее. Проще говоря, это должно быть непредвиденное и неожиданное событие“.

Однако, отмечает руководитель сферы страхования рисков, если, например, уровень воды в гараже поднялся, и автомобиль припарковали там, когда в помещении уже есть вода, то это не является непредвиденной и неожиданной ситуацией и не является страховым случаем.

„Водитель осознает, что паркует автомобиль в воде, которая может повредить его транспортное средство, – объясняет Алексей Жемков. – Поэтому мы рассматриваем каждый страховой случай в отдельности“.

Поможет ли мэрия?

Во время потопов страдают не только автомобили, но и дома. С жалобами и ходатайствами о возмещении ущерба в такой ситуации люди обращаются в мэрию.

„В связи с сильными дождями в конце июля в Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства поступило три ходатайства о возмещении причиненного зданию ущерба“, – говорит руководитель по проектированию техносетей Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Калле Пинт.

Он поясняет, что при рассмотрении требований особое внимание уделяется тому, принял ли владелец имущества меры по предотвращению возможного подтопления – § 61(3) Закона о коммунальном водоснабжении и канализации (§ 7(7) и § 6 (2) Положения об использовании коммунальных систем водоснабжения и канализации города Таллинна.

Кто виноват и что делать?

Янек Лаанеару, профессор, группа исследований водной и экологической инженерии, Департамент гражданского строительства и архитектуры Таллиннского Технического университета
Янек Лаанеару, профессор, группа исследований водной и экологической инженерии, Департамент гражданского строительства и архитектуры Таллиннского Технического университета

Количество дождливых дней и интенсивность дождей сильно различаются в регионах Эстонии и даже в районах Таллинна. Количество дождливых дней может варьироваться от одного дня до недели. Дождь также может идти очень широко или выпадать локально в регионе.

Например, в августе, который из-за изменения климата теперь можно также назвать дождливым месяцем по старому эстонскому календарю, в центре города может идти дождь, а, например, в других частях города – таких как Ласнамяэ, Мустамяэ, Ыйсмяэ и т. д. – может светить солнце.

Каждому, кто изучал в университете науки об окружающей среде, известно, что дождь, как и все другие природные явления, носит случайный характер, то есть его нельзя точно предсказать, пока он не произойдет на самом деле.

Это показывает сложность метеорологического моделирования: никто не может рассчитать с помощью так называемых моделей прогнозирования погоды, насколько высокой интенсивности, где и когда пройдет сильный дождь. Это – основная причина затопления больших городских улиц и затопления трубопроводов.

Система канализации построена для сбора сточных, дождевых и промышленных вод с территории города, а также зданий, и направления их на очистные сооружения. Количество ливневой воды, попадающей в канализацию, зависит от водосборной площади города, т. е. крыш, парковок, дорог и других твердых поверхностей. Следует отметить, что участок с травой также не проводит воду в почву, если вода насытила землю под травой на глубину около 5 см.

Один из факторов, который также может стать причиной нарушений в работе канализационной системы, – сыпучие материалы, которые используют для предотвращения скольжения на тротуарах и дорогах, то есть каменная крошка, которая может засорять канализационные трубы. Эта каменная крошка попадает в канализацию через колодцы, собирающие дождевую и талую воду. Насколько я знаю, в Таллинне для предотвращения скольжения больше не используют соль, а только мелкозернистый материал из камня.

Чтобы найти решение сложившейся проблеме, необходимо расширить изучение гидротехники в Таллиннском техническом университете. Если инженерное образование в области гидротехники станет более популярным среди молодежи ТТУ, то появятся и новые решения.

Что касается предположений относительно того, что город должен перестроить всю канализационную систему, то это практически невыполнимая задача, поскольку городская канализация расположена на всей территории города и занимает площадь около 160 км2, и также состоит из трубопроводов разного возраста, т. е. с разной степенью износа.

Эта масштабная и очень дорогая работа нарушит функционирование практически всего города. Насколько мне известно, общая протяженность трубопроводов в Таллинне составляет около 1000 км.

Если говорить об установке дополнительных труб, то такие работы в Таллинне проводят ежегодно. Здесь следует отметить, что установка дополнительных труб не способствует предотвращению наводнений, вызванных обильными дождями, но дает новые возможности для развития жилищного строительства, т. е. строительства в городе новых жилых домов, офисных зданий и других объектов. Установка дополнительных труб лишь смягчит проблему затопления в большом городе.

В прошлом году в Эстонии были составлены новые стандарты канализации EVS‑848 и EVS‑846, устанавливающие новые нормы проектирования канализационных трубопроводов.

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