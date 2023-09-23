Не Таллинн, а Венеция: почему каждый раз во время ливней столицу затапливает?
Жители столицы уже привыкли: начался дождь – и по определенным улицам впору передвигаться на лодках. На разную глубину затапливает Рейди теэ, Туукри, Уус-Садама… Проблемы и возле Т1, и в Мустамяэ, и в Ласнамяэ, и в Пирита. Адреса давно известны, но ситуация повторяется из раза в раз. Страдают люди, машины и дома. В чем причина регулярных подтоплений, есть ли решение у данной проблемы и оплатит ли страховка повреждения, если на автомобиле до дома придется плыть, – разбиралась „МК-Эстония“.
„Мы купили новую „Тойоту“, и через 4 месяца, вот буквально недавно, я попала под ливень на Пирита теэ, – рассказывает Марина. – Машина с пробегом всего в 1000 км получила гидроудар, и ее пришлось списать…“
„Нелегко порой и тем, кто купил недвижимость на Туукри. Знакомые жалуются: то подземную парковку затопит, то вода затечет в подвалы и пострадают вещи, да и фундаменту, наверное, эта вода и сырость тоже не на пользу“, – отмечает Игорь.
Дождей стало больше
Руководитель отдела метеорологических наблюдений Агентства по окружающей среде Мийна Крабби говорит, что среднее количество дней с сильными дождями (>= 10 мм в день) в Эстонии увеличилось.
В период с 1961 по 1990 год их было в среднем 13,9, а в период с 1991 по 2020 год в среднем было 15,2 дня с сильными дождями ежегодно.
Несколько увеличилось, по словам специалиста, и количество дней с очень сильными дождями (>= 20 мм в день).
В период с 1961 по 1990 год в Эстонии было в среднем 2,4 таких дня в году, в период с 1991 по 2020 – 3,1 дня в году. >= 30 мм в сутки выпадало 0,7 раза в год в период с 1961 по 1990 год, и 0,9 раза в год в период с 1991 по 2020 год.
„Подводя итог, можно увидеть, что количество осадков со временем увеличилось, но это изменение относительно невелико. Климатические прогнозы, сделанные для Эстонии, показывают увеличение количества экстремальных осадков (>= 30 мм), но, учитывая очень низкую вероятность их возникновения в течение большей части года, это важно только летом“, – поясняет Мийна Крабби.
Действительно, серьезные ливни и следующие за ними потопы мы видим в основном летом. Но и осенью, самой дождливой порой, наводнения на улицах случаются. Особенно это касается ранней осени, как сейчас.
Стандарты старые, условия новые
Дожди с каждым годом становятся все сильнее, канализация не справляется. Планирует ли город как-то решать этот вопрос?
„Ливни и интенсивные продолжительные дожди время от времени вызывают подтопление улиц. Спроектированные в прошлом веке системы ливневой канализации не рассчитаны на такую пропускную способность – они строились по стандартам того времени, однако погодные условия и характер осадков за последние годы существенно изменились. Сегодня проектирование ведется по новым принципам и с учетом меняющегося характера осадков. Трубопроводы и насосные теперь рассчитаны на больший объем осадков, приблизительно на четверть“, – отвечает руководитель по проектированию техносетей Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Калле Пинт.
Он отмечает, что подтопления все же носят локальный характер – дожди выпадают на относительно небольшой территории. Проблемы в основном связаны с отводом воды с проезжей части, поскольку вода не успевает стекать по дождеприемникам настолько же быстро, насколько она поступает с дождем.
„Для уменьшения или предотвращения подтопления улиц необходимо продолжать выстраивать ливневую канализацию, а также резервуары, пруды-отстойники или иные дренирующие сооружения. Немаловажную роль играет и то, как устроен отвод дождевых вод на участках недвижимости. При реконструкции улиц, как правило, либо реконструируется существующая, либо строится новая ливневая канализация, – объясняет Пинт. – Общесплавные системы канализации, когда сточные и ливневые воды стекают в одну трубу, перестраиваются в раздельную канализацию. Реконструкция канализационных систем позволяет нам лучше отводить воду с улиц в условиях сильных дождей“.
Работы идут
В принятой Таллиннским городским собранием программе развития системы водоснабжения и канализации, по словам специалиста, предусмотрены значительные инвестиции в проектирование и строительство систем ливневой канализации до 2034 года.
„В 2023 году будет завершено строительство коллектора ливневой канализации на улицах Йыэ и Пронкси, ответвление коллектора строится на отрезке ул. Рауа, Гонсиори и Кивисилла, а также на улице Вана-Каламая. Ведется проектирование ливневой канализации на улицах Лийвалайа и Ластекоду, Краави и Керезе, Петербурском шоссе, Ретке теэ и Рахумяэ теэ, ул. Ристику и Хярьяпеа, а также ряда мелких труб в разных частях города. Идет работа над системой отвода дождевых вод улицы Маакри“, – отмечает Калле Пинт.
Некоторые жители полагают, что нужны более масштабные работы вплоть до перестроения улиц.
„Где-то полтора года назад в городской газете писали, что Таллинн планирует улицу Тервизе, которая идет мимо больницы скорой помощи в Мустамяэ, вывести прямо на Пярну мнт. Потому что на Таммсааре теэ очень часто пробки, а во время дождей еще и знаменитые фонтаны из-под земли: затопит – и все, улица встала, на Ярвевана не попасть. Есть ли у мэрии планы на этот счет?“ – обращается к градоначальникам Дмитрий.
Проект продления улицы Тервизе, по словам Калле Пинта, находится на стадии выдачи условий проектирования. Он добавляет, что при планировании уличной сети учитывают, что она должна поддерживать движение транспорта и при необходимости позволять перенаправлять транспортные потоки.
Поможет ли страховка?
Огромные лужи образуются с такой скоростью, что часто у водителей нет возможности их объехать. Но и „переправа вброд“ чревата проблемами для автомобиля, которые могут проявиться не сразу. Машина может оказаться в эпицентре затопления, даже просто будучи припаркованной. Можно ли считать такие ситуации страховым случаем?
„Страхование каско от BTA имеет полное покрытие, в которое входит также риск наводнения. В таком случае страховка каско покрывает ущерб, нанесенный автомобилю в результате наводнения, – говорит менеджер по маркетингу страховой компании Меэри Тийратс. – Важно помнить, что страховка каско покрывает случаи, которые являются неожиданными, непредвиденными, и когда предусмотреть и предотвратить ситуацию было невозможно“.
Тийратс добавляет, что каждый случай рассматривают и оценивают индивидуально.
„К сожалению, в практике не единичны ситуации, когда водитель видит, что перед ним полностью затопленная дорога, а уровень воды – выше, чем днище или кузов автомобиля, но водитель все же решает попытаться проехать через наводненный участок“, – добавляет представитель страховой компании.
Руководитель сферы страхования рисков Swedbank Алексей Жемков подтверждает, что тема плохой погоды стала актуальной в последнее время, и это, безусловно, затрагивает страхование имущества.
„В каждой конкретной ситуации важно разобраться в обстоятельствах конкретного страхового случая. Другими словами: что произошло, когда произошло и почему произошло. Не все страховые случаи одинаковы, – комментирует Жемков. – Действительно, было много ситуаций, когда страхование Swedbank помогало клиентам при возникновении ущерба, связанного с погодными условиями. В целом можно сказать, что страхование каско – это страхование от всех рисков, покрывающие случаи ущерба, которые стали результатом любого непредвиденного события, в том числе и ущерб от стихийных бедствий. Например, падение предметов на автомобиль, сломанные ветки, лед, снег и так далее. Проще говоря, это должно быть непредвиденное и неожиданное событие“.
Однако, отмечает руководитель сферы страхования рисков, если, например, уровень воды в гараже поднялся, и автомобиль припарковали там, когда в помещении уже есть вода, то это не является непредвиденной и неожиданной ситуацией и не является страховым случаем.
„Водитель осознает, что паркует автомобиль в воде, которая может повредить его транспортное средство, – объясняет Алексей Жемков. – Поэтому мы рассматриваем каждый страховой случай в отдельности“.
Поможет ли мэрия?
Во время потопов страдают не только автомобили, но и дома. С жалобами и ходатайствами о возмещении ущерба в такой ситуации люди обращаются в мэрию.
„В связи с сильными дождями в конце июля в Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства поступило три ходатайства о возмещении причиненного зданию ущерба“, – говорит руководитель по проектированию техносетей Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Калле Пинт.
Он поясняет, что при рассмотрении требований особое внимание уделяется тому, принял ли владелец имущества меры по предотвращению возможного подтопления – § 61(3) Закона о коммунальном водоснабжении и канализации (§ 7(7) и § 6 (2) Положения об использовании коммунальных систем водоснабжения и канализации города Таллинна.