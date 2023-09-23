Не Таллинн, а Венеция: почему каждый раз во время ливней столицу затапливает?

„Мы купили новую „Тойоту“, и через 4 месяца, вот буквально недавно, я попала под ливень на Пирита теэ, – рассказывает Марина. – Машина с пробегом всего в 1000 км получила гидроудар, и ее пришлось списать…“

„Нелегко порой и тем, кто купил недвижимость на Туукри. Знакомые жалуются: то подземную парковку затопит, то вода затечет в подвалы и пострадают вещи, да и фундаменту, наверное, эта вода и сырость тоже не на пользу“, – отмечает Игорь.

Дождей стало больше

Руководитель отдела метеорологических наблюдений Агентства по окружающей среде Мийна Крабби говорит, что среднее количество дней с сильными дождями (>= 10 мм в день) в Эстонии увеличилось.

В период с 1961 по 1990 год их было в среднем 13,9, а в период с 1991 по 2020 год в среднем было 15,2 дня с сильными дождями ежегодно.

Несколько увеличилось, по словам специалиста, и количество дней с очень сильными дождями (>= 20 мм в день).

В период с 1961 по 1990 год в Эстонии было в среднем 2,4 таких дня в году, в период с 1991 по 2020 – 3,1 дня в году. >= 30 мм в сутки выпадало 0,7 раза в год в период с 1961 по 1990 год, и 0,9 раза в год в период с 1991 по 2020 год.

„Подводя итог, можно увидеть, что количество осадков со временем увеличилось, но это изменение относительно невелико. Климатические прогнозы, сделанные для Эстонии, показывают увеличение количества экстремальных осадков (>= 30 мм), но, учитывая очень низкую вероятность их возникновения в течение большей части года, это важно только летом“, – поясняет Мийна Крабби.

Действительно, серьезные ливни и следующие за ними потопы мы видим в основном летом. Но и осенью, самой дождливой порой, наводнения на улицах случаются. Особенно это касается ранней осени, как сейчас.

Стандарты старые, условия новые

Дожди с каждым годом становятся все сильнее, канализация не справляется. Планирует ли город как-то решать этот вопрос?