Зеленая столица без зелени? У жительницы Таллинна вопрос к мэру Кылварту

На вопрос читательницы отвечают старейшина столичного района Ласнамяэ Юлианна Юрченко и Кристина Куппер, руководитель отдела по озеленению и окружающей среде Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, в компетенцию которых входит затрагиваемая читателем тема.

„С целью развития спортивной инфраструктуры и создания дополнительных возможностей для активного образа жизни жителей Таллинна в Ласнамяэ принято решение о строительстве спортивного холла „Паэпарги“. Данный двухэтажный комплекс станет настоящим центром спортивной активности. На первом этаже расположится современный холл для игры в падел-теннис, на втором этаже будет размещен спортивный клуб, предлагающий разнообразные тренировки и занятия для всех возрастных категорий“, – объясняют чиновницы.

Земля вокруг озера Паэ, по их словам, поделена на земельные участки с разным целевым назначением. На выбранном участке предусмотрено строительство зданий общественного назначения, поэтому для подготовки участка к работам пришлось срубить росшие там деревья.

„На улице Паэ тополя в плохом состоянии были срублены уже давно. К сожалению, формирование наземного пространства зависит от состояния подземных техносетей. Деревья нельзя сажать там, где проходят техносети, а также в данной охранной зоне, – поясняют они. – На сегодняшний день появились различные технические средства, которые позволяют обеспечить для деревьев необходимые условия для произрастания, чтобы при этом техносети были защищены, поэтому указанное место будет поставлено в очередь на осуществление работ по озеленению“.

Желающие принять активное участие в вопросах развития города могут сделать это, поучаствовав в различных городских инициативах, например – в Народном собрании Зеленой столицы: https://www.tallinn.ee/ru/novosti/tallinn-organizuet-narodnoe-sobranie-zelyonoy-stolicy

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