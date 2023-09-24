Досуг для пенсионеров: мероприятия и кружки для пожилых в разных городах и районах

До конца сентября в Мустамяэ на народном стадионе Кадака будут проходить бесплатные тренировки для пожилых . По вторникам в 11:00 общеоздоровительные тренировки (ходьба, растяжка, упражнения с инвентарем) будут проходить на стадионе на свежем воздухе, по четвергам – в зале.

До конца сентября (кроме 28.09) можно принять участие в тренировках по скандинавской ходьбе , которые проходят в 11 часов на Штромке.

Она отмечает, что расценки варьируются в зависимости от того, как часто желающий посещает кружки, но в основном цены – в пределах трех евро в месяц. Спрос, по словам старейшины, очень большой, и во многих группах уже нет мест. Дополнительная информация о занятиях в социальном центре есть на домашней странице центра www.ptsk.ee или по телефону 6117646.

„Кружки по интересам и спортивные тренировки проходят в Пыхья-Таллиннском социальном центре (Сыле, 61-а). Осенью начали работу кружки по интересам: рукоделие, лоскутное шитье, кружок по росписи по шелку, английский и эстонский языки и тренировка памяти на эстонском и русском языках. Социальный центр предлагает занятия гимнастикой, водной гимнастикой и уроки по постинсультной гимнастике, а также спортивные танцы. В октябре начнут работу клубы: книжный клуб, фуд-клуб, певческий клуб“, – перечисляет старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап .

8 октября с 10 до 16 часов на Штромке состоится большая осенняя ярмарка . С 12 до 16 часов будет бесплатный концерт.

27 сентября начнется новый сезон Академии для пожилых . Лекции будут проходить каждую последнюю среду месяца (до конца мая) в 12 часов на эстонском языке и в 14 часов на русском языке в Общественном центре Пыхья-Таллинна (Кари, 13) в зале на втором этаже.

Пыхья-Таллиннский социальный центр организует платные поездки, например – посещения театра в другом городе, экскурсии и т. п. Больше о планируемых поездках можно узнать на домашней странице www.ptsk.ee или по телефону 523 6408 (по понедельникам и средам).

В Кристийне продолжаются тренировки на свежем воздухе – каждый четверг (до 5 октября), в 12 часов, в парке Лёвенру (Мустамяэ теэ, 59-а). Место встречи – у скульптуры льва.

С 5 сентября по 3 октября, каждый вторник и четверг в 18 часов проходят дворовые встречи с жителями Кристийне. Сотрудники управы приедут во дворы района, чтобы представить жителям планы и новые проекты. Это – хорошая возможность задать вопросы или внести предложения, а также поделиться своими заботами и радостями.

28 сентября в 14 часов – бесплатная лекция на тему „Опасности в интернете и как защитить себя от современных мошенников“.

В Культурном центре „Кая“ работают кружки по интересам для взрослых любого возраста. Сколько это стоит – зависит от того, кто предлагает услугу. Осенью будут работать следующие кружки:

Третий понедельник месяца в 14:00 – игровой урок. Пословицы, афоризмы, загадки, юмористические викторины, а также веселые игры на мышление. Пожилые люди могут использовать свои знания, жизненный опыт, воспоминания, логику.

В Доме учителей на Ратушной площади, 14, проходят Кесклиннаские танцевальные вечера. Ближайшие даты мероприятий: 28 сентября и 19 октября (с 17 до 20 часов).

Получить подробную информацию о кружках и их расписании можно по телефону 5624 2921 или по электронной почте paevakeskus@habsot.eu

„Дневной Центр Хааберсти, который располагается по адресу Ыйсмяэ теэ, 24, предлагает множество разнообразных кружков и услуг для представителей старшего поколения и не только. Дневной центр Хааберсти приглашает в гости всех жителей, желающих провести свой досуг активно и с пользой, – говорит Олег Сильянов. – Сезон в Дневном центре Хааберсти уже в разгаре, и более чем 40 кружков по интересам уже начали свою деятельность. Это – идеальная возможность для встречи с новыми друзьями и обмена опытом. Кружки ждут как новых, так и старых участников. И что немаловажно – стоимость посещения кружков всего лишь символическая“.

Записаться на мероприятия и получить дополнительную информацию можно по телефону 56242925.

„Цель Дневного центра Хааберсти – предложить занятия и развлечения как днем, так и вечером для всех, кто ищет интересные мероприятия. По средам днем в центре проходят разнообразные интересные события, включая концерты и встречи с писателями и другими интересными личностями. Вход на все мероприятия абсолютно бесплатный, – рассказывает старейшина района Олег Сильянов. – На территории центра есть бильярд и корона, фитнес-зал и диск-гольф для тех, кто желает поддерживать свою физическую активность“.

Цены на кружки в Центре деятельности Кристийне зависят от периодичности занятий и составляют от 1 до 3 евро в месяц. Центр предлагает следующие активности: кулинарный клуб, различные танцы, гимнастику, немецкий язык на базе русского, роспись по фарфору, клуб разгадывателей кроссвордов и т. д. Дополнительную информацию можно получить по телефону 651 2700.

В тот же день, что и рынок, пройдет веселый конкурс даров урожая изогнутой формы или с другими природными особенностями. Звание победителя будет присвоено корнеплоду, фрукту или овощу, набравшему наибольшее количество голосов посетителей рынка.

23 сентября с 11 до 14 часов на площади перед центром будет открыт фермерский рынок.

Третий вторник каждого месяца в 16 часов – книжный клуб. Участие бесплатно для всех.

В Дневном центре Пирита (Метсавахи теэ, 4) на осень запланированы следующие мероприятия для пожилых и не только:

Танцевальный клуб в Доме Хопнера по средам раз в две недели (с 19 до 22:45). Ближайшая дата – 4 октября. Вход – 5–7 евро.

Городской социальный центр (Лийвалая, 32) предлагает разнообразные кружки: изучение эстонского языка на базе русского, танцы, немецкий язык, рукоделие, пение, йога… Цены варьируются от 2 до 5 евро и будут пересмотрены 1 октября.

О других мероприятиях и концертах, на которые пенсионерам предоставляются скидки, можно узнать в управе района.

Университет для пожилых открывает цикл лекций 13 сентября в Доме Хопнера. Лекции будут проходить по средам.

25 сентября в 12 часов – празднование 30-летия района Кесклинн в Доме Хопнера (Ратушная площадь, 18). Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться до 20 сентября на стойке информации или по телефону 6466123.

Каждый четверг с 12 часов до 13:30 – измерение давления и психологическое консультирование, бесплатно.

Четвертый понедельник месяца в 14:00 – послеобеденный чай. Каждый раз – неожиданный гость. Мероприятие – бесплатное, по предварительной записи.

„Город Маарду предлагает пожилым людям различные возможности для организации и проведения досуга. Деятельность по интересам, в том числе и для пенсионеров, проходит под крышей маардуского „Рахвамая“ (Карьяэри, 4). Все занятия для пожилых людей бесплатны“, – говорит представитель горуправы Елена Кацуба.

Несколько раз в год для пожилых людей в Маардуском центре досуга (Кеэмикуте, 12-b) устраивают бесплатные концерты.

Для участия необходима регистрация на месте, по телефонам 621 8998 или 5301 0410, либо по адресу электронной почты Meeme.Kudu@lsk.ee.

Стоимость участия зависит от конкретного кружка и составляет 5–10 евро в месяц, есть возможность приобрести месячную карту по цене 25 евро.

Занятия проходят по адресу ул. Пунане, 36, за исключением боулинга, любители которого собираются по адресу Акадеэмия теэ, 30.

„В социальном центре Ласнамяэ в течение сентября начнут деятельность следующие кружки: английский язык, гимнастика, йога, вокальный ансамбль и ансамбль колокольчиков, танцы (для пожилых, цыганский и линейный танец) тренировка памяти, садоводство, рисование, рукоделие. Кроме того, можно присоединиться к караоке-клубу и попробовать свои силы в боулинге“, – рассказывает Юрченко.

На осень в Ласнамяэ запланированы киносеансы, занятия по йоге и скандинавской ходьбе. По словам старейшины района Юлианны Юрченко , предполагается, что тренировки и киносеансы начнутся в октябре, точный график еще составляют.

В них есть группы по интересам: школа для пожилых людей, изучение языков (английский, немецкий), вязание, аккордеонный клуб, боулинг-клуб, ходьба с тростью, рукоделие, керамика, приготовление еды, настольные игры, рисование, шахматы, танцы и многое другое.

Различные виды досуга для пожилых людей организует Ныммеский центр досуга , в который входят дневные центры Валдеку и Пяэскюла.

При центре культуры Кохтла-Ярве и относящемся к нему творческом центре „Вахтра“ в части города Ярве работают различные танцевальные коллективы для взрослых всех возрастов. Есть возможность петь в хоре или обучаться игре на пианино, синтезаторе, гармони или баяне в музыкальной студии.

В центре „Феникс“ также мероприятия начнутся только в октябре. Расписание появится в конце сентября.

Что касается дневных центров, то центр „Мерелайне“ сейчас переезжает на новое место и поэтому программы на сентябрь пока нет.

По всем вопросам относительно деятельности студий и контактов руководителей можно обратиться к администратору „Рахвамая“ по телефону 606 0856.

Каждый день с 15 часов в „Рахвамая“ работает художественная студия, где ждут новых участников любого возраста.

Среда в 18:30 и пятница в 18 часов –театр мод „Натали“, который в этом году открыл свой 26-й сезон. В театр мод приглашаются как молодые, так и женщины серебряного возраста.

Вторник в 18:30 и суббота в 11 часов –в „Рахвамая“ занимается Маардуский городской хор, где поют вокалисты и молодого возраста, и старшего. Хористы исполняют классические произведения, много песен на эстонском языке, есть в репертуаре и народные песни.

Понедельник и четверг в 16 часов – занятия пением для пенсионеров в хоре „Радуга“.

Четверг в 18:30 и воскресенье в 15:15 – занятия танцами в танцевальном коллективе „Бэлла“. Женщины в возрасте от 40 и до 70 лет собираются в танцевальном зале Рахвамая.

Среда с 10 часов – в среду многие из тех, кто занимался физкультурой, остаются в „Рахвамая“, чтобы продолжить свой досуг в танцевальном коллективе для пожилых людей „Элурыым“ – „Радость жизни“.

Понедельник, среда, пятница в 10 часов – оздоровительная гимнастика для людей старшего возраста. При хорошей погоде пенсионеры могут заниматься на сцене на открытом воздухе во дворе „Рахвамая“.

Работают кружки росписи по дереву, авторской куклы, изобразительного и прикладного искусства, а также кружок славянских традиций“, – говорит специалист по коммуникациям управы Кохтла-Ярве Надежда Пахка.

В клубе „Ахтме“ работает степ-студия для взрослых всех возрастов, хор, ансамбль любителей русской песни и объединяющий около 140 человек клуб „Ветеран“, регулярно проводящий мероприятия с программой для людей почетного возраста.

В клубе „Ору“ проводит свои репетиции один из местных ансамблей народной песни. Также в дневных центрах города собираются различные общества пенсионеров, сгруппировавшиеся по каким-либо интересам или бывшему роду деятельности (например шахтеры, медики).

Узнать обо всех мероприятиях в клубе „Ахтме“ можно по телефону 332 2171.

С Центром культуры Кохтла-Ярве можно связаться по телефону 336 6169.

Нарва

Социальный департамент помощи Нарвы предлагает услугу дневного центра для пожилых людей. У пенсионеров есть возможность быть как активными участниками различных занятий, так и просто проводить время в компании, общаться между собой, читать газеты, смотреть фильмы, петь караоке и заниматься рукоделием. Дневной центр открыт 2 раза в неделю по понедельникам и средам с 11:00 до 13:00. Для получения услуги следует обратиться по телефону 5300 2493 или прийти в центр по адресу Маслова 3, Нарва.

„В Нарвском колледже Тартуского университета открыто обучение для старшего поколения. На лекции приглашают всех открытых и активных людей в возрасте 60+, которые хотят общаться с интересными гостями и быть в курсе того, что происходит в Нарве и в Эстонии. Лекции охватывают как практические, так и расширяющие кругозор темы. Участие в лекциях бесплатно, – рассказывает менеджер по коммуникации нарвской мэрии Александра Грюнвальд. – В Нарвском Доме народов есть несколько ансамблей, состоящих в большинстве своем из людей почтенного возраста. Так как Нарва довольно мультикультурный город, то посредством песен, танцев, вышивания и кулинарии они продвигают в массы культуру разных народов“.

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