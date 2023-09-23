Новости Эстонии
23.09.2023, 11:15

Хуссар призвал председателей партий восстановить дееспособность Рийгикогу

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Riigikogu esimees Lauri Hussar.
Riigikogu esimees Lauri Hussar.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Спикер Рийгикогу Лаури Хуссар созвал на 27 сентября заседание председателей парламентских партий для обсуждения процесса восстановления дееспособности парламента и формирования государственного бюджета, передает RusERR.

„После выборов Рийгикогу оказался в политическом тупике, и дееспособность парламента серьезно нарушена из-за обструкции: на рассмотрении находятся более 500 законопроектов и запросов. Для разрешения беспрецедентной ситуации я созвал заседание председателей парламентских партий, чтобы найти выход из сложившейся ситуации“, - заявил в субботу Хуссар.

По его словам, все должны приложить совместные усилия для того, чтобы Рийгикогу мог выполнять возложенные на него Конституцией функции, что предполагает желание достойно проводить парламентские дебаты и уважительно относиться друг к другу.

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