Хуссар призвал председателей партий восстановить дееспособность Рийгикогу

„После выборов Рийгикогу оказался в политическом тупике, и дееспособность парламента серьезно нарушена из-за обструкции: на рассмотрении находятся более 500 законопроектов и запросов. Для разрешения беспрецедентной ситуации я созвал заседание председателей парламентских партий, чтобы найти выход из сложившейся ситуации“, - заявил в субботу Хуссар.

По его словам, все должны приложить совместные усилия для того, чтобы Рийгикогу мог выполнять возложенные на него Конституцией функции, что предполагает желание достойно проводить парламентские дебаты и уважительно относиться друг к другу.

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