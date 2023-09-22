22.09.2023, 21:34
ФОТО | На шоссе под Таллинном перевернулось такси. Водитель был пьян(3)
22 сентября в 17:49 стало известно о серьезном ДТП, в которое попало такси на третьем километре шоссе Вайда-Урге.
В это время произошло ДТП в Харьюмаа в волости Раэ, где 39-летний водитель с признаками алкогольного опьянения потерял управление автомобилем Škoda Octavia и съехал с дороги в кювет. Водителя доставили в больницу.
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