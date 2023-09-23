Правительство изменило свои позиции в отношении инициативы ЕС по ремонту товаров

Правительство согласилось с предложенными комиссией по делам Европейского союза изменениями в позициях по инициативе о ремонте товаров

„Возможность отремонтировать вещь крайне важна с точки зрения защиты окружающей среды, так как чем дольше мы можем этой вещью пользоваться, тем меньшее влияние мы оказываем на природу“, – сказала председатель комиссии Лийза Пакоста. По ее словам, комиссия обсудила инициативу о ремонте товаров на двух прошедших летом заседаниях и решила существенно изменить позиции Эстонии в отношении этого документа.

„Создание дополнительного сайта за государственный счет или отправка стиральной машинки из Выру во Францию для осуществления ремонта – не выход из ситуации. Комиссия Рийгикогу считает, что вещи следует более активно ремонтировать, но обязанности должны быть адекватными и выполняемыми в разумных границах. Комиссия пришла к мнению, что вместо того, чтобы возлагать на производителя обязанность ремонтировать товар, следует обязать его обеспечить местным ремонтным мастерским и конечным потребителям доступ ко всем запчастям и руководствам по ремонту. Если все запчасти можно будет заказать по интернету и все схемы для ремонта будут доступны, то это поможет сократить и экологический след от транспорта“, – прокомментировала Пакоста поправки, внесенные комиссией в позиции Эстонии.

Если ЕС хочет создать сайт для упрощения поиска местных мастерских, то, по мнению комиссии, это следует делать централизованно. Пакоста добавила, что информацию о ремонте конечному потребителю следует предоставлять до того, как он закажет ремонтные работы. И это типичная практика, поскольку мы обычно спрашиваем, сколько будет стоить та или иная работа и как много времени она займет. Рийгикогу не поддержал создание подробного бланка о ремонтной информации для сравнения предложений на ремонтные работы, предложенного Европейской комиссией.