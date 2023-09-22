Таллинн просит сохранить Коплискую спасательную команду

Мэр Михаил Кылварт пояснил, что при ликвидации Коплиской спасательной команды доступность помощи для местного населения ухудшится. „Это означает, что в Пыхья-Таллинн, который расположен на полуострове, и окружен с трех сторон морем, помощь будет прибывать позже и последствия происшествий станут более тяжелыми. Уже сейчас мы видим, что хотя ближайшая спасательная команда расположена в Лиллекюла, в час-пик оттуда очень сложно добраться до Копли своевременно. Были случаи, когда Лиллекюлаская спасательная команда находится на выезде и Коплиская команда одновременно обслуживает и Лиллекюла, и Копли. Не говоря уже о таких случаях, как, например, пожар в многоквартирном доме на улице Паэ в Ласнамяэ, когда нагрузка на Коплискую спасательную команду была особенно высока“, - подчеркнул Кылварт.

В своем обращении мэр указал на то, что важность Коплиской спасательной команды с точки зрения безопасности Пыхья-Таллинна возрастает, поскольку район приобрел большую популярность в качестве места для новой застройки и в ближайшие годы прогнозируется рост численности населения района. Помимо развития новой застройки в этом районе множество жилых домов со старыми топочными камерами и газовым оборудованием, поэтому в отопительный сезон здесь прогнозируются связанные с этим происшествия. Для понимания роли Коплиской спасательной команды необходимо учитывать и производственное наследие, расположение у моря и узкие транспортные пути полуострова.

Кылварт напомнил министру внутренних дел, что Коплиская спасательная команда отвечала и за спасение на воде, а в Пыхья-Таллинне расположены два общественных пляжа. Кроме того, следует принимать во внимание и готовность к реагированию на техногенные катастрофы, потому что в Пыхья-Таллинне расположены производственные предприятия.