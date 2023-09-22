Таллинн просит сохранить Коплискую спасательную команду(4)
Мэр Таллинна Михаил Кылварт направил министру внутренних дел Лаури Ляэнеметсу обращение, в котором попросил не закрывать Коплискую спасательную команду, поскольку она оказывает оперативную помощь в районе, в котором проживает более 60 000 человек, появляется новая застройка и происходит приток населения, работают производственные предприятия, а на безопасность оказывает влияние также то, что полуостров окружен морем, а район отличает узость транспортных путей.
Мэр Михаил Кылварт пояснил, что при ликвидации Коплиской спасательной команды доступность помощи для местного населения ухудшится. „Это означает, что в Пыхья-Таллинн, который расположен на полуострове, и окружен с трех сторон морем, помощь будет прибывать позже и последствия происшествий станут более тяжелыми. Уже сейчас мы видим, что хотя ближайшая спасательная команда расположена в Лиллекюла, в час-пик оттуда очень сложно добраться до Копли своевременно. Были случаи, когда Лиллекюлаская спасательная команда находится на выезде и Коплиская команда одновременно обслуживает и Лиллекюла, и Копли. Не говоря уже о таких случаях, как, например, пожар в многоквартирном доме на улице Паэ в Ласнамяэ, когда нагрузка на Коплискую спасательную команду была особенно высока“, - подчеркнул Кылварт.
В своем обращении мэр указал на то, что важность Коплиской спасательной команды с точки зрения безопасности Пыхья-Таллинна возрастает, поскольку район приобрел большую популярность в качестве места для новой застройки и в ближайшие годы прогнозируется рост численности населения района. Помимо развития новой застройки в этом районе множество жилых домов со старыми топочными камерами и газовым оборудованием, поэтому в отопительный сезон здесь прогнозируются связанные с этим происшествия. Для понимания роли Коплиской спасательной команды необходимо учитывать и производственное наследие, расположение у моря и узкие транспортные пути полуострова.
Кылварт напомнил министру внутренних дел, что Коплиская спасательная команда отвечала и за спасение на воде, а в Пыхья-Таллинне расположены два общественных пляжа. Кроме того, следует принимать во внимание и готовность к реагированию на техногенные катастрофы, потому что в Пыхья-Таллинне расположены производственные предприятия.
„Действующая спасательная служба является частью широкой гособороны и отвечает за урегулирование кризисов также в более масштабном понимании. По опыту Украины мы видим, что роль самоотверженных спасателей при спасении местного населения из разрушенных домов имеет первостепенное значение“, - добавил Кылварт.
Михаил Кылварт также обратил внимание министра внутренних дел на то обстоятельство, что в программе развития внутренней безопасности на 2020-2030 гг. в числе самых важных целей, принципов и направлений деятельности указаны формирование безопасной среды проживания, быстрая и профессиональная помощь, а также надежная внутренняя безопасность. Решение о закрытии обеспечивающей безопасность десятков тысяч человек Коплиской спасательной команды противоречит всем этим целям.
„Таллинн ожидает, что Министерство внутренних дел выполнит цели программы внутренней безопасности и не будет значительно ухудшать уровень безопасности в районе с численностью населения более 60 000 человек. В связи с этим мы настоятельно просим сохранить Коплискую спасательную команду со спасателями, которым мы ежедневно благодарны за то, что они готовы в случае беды рисковать своими жизнями“, - написал Кылварт.
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