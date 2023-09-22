Неудивительно! Потребность в прожиточном пособии возросла более чем на треть

По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, удорожание жизни серьезно повлияло на уровень благосостояния семей, о чем свидетельствует число ходатайств и сумма выплаченных пособий. „Прожиточное пособие - это важная помощь для людей, живущих на грани абсолютной бедности, которая позволяет сохранить жилье и закрыть базовые жизненные нужды, - сказала Бешкина. – О серьезности ситуации свидетельствует тот факт, что в течение всего прошлого года прожиточное пособие получили 11 000 семей на общую сумму 15 млн евро, тогда как в этом году по данным на конец июля эта субсидия была выплачена уже примерно 6000 семей на общую сумму 11,3 млн евро“.

Статистика показывает, что количество ходатайств о прожиточном пособии в сравнении с тем же периодом прошлого года возросло примерно на 31%. Тогда как за весь прошлый год было представлено в общей сложности 16 000 заявлений, в этом году их поступило уже 21 000. В то же время на 20% сократилось количество семей и членов семей, получивших пособие.

„Приведенные данные показывают, что, хотя число нуждающихся в помощи семей в этом году при сопоставлении полугодий сократилось, степень их потребности в помощи возросла – помощь необходима чаще и суммы пособий возросли. Средняя величина пособия на одну семью в первом полугодии возросла с 856 евро до 1754 евро, что почти на 900 евро больше, нежели в прошлом году. Возросло также необходимое число получений пособия на семью: если в прошлом году семьям требовалась поддержка два раза за тот же период, то в этом году – уже около четырех раз“, - сказала Бешкина.