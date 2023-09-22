По бумагам - биотопливо, на деле - нет? Прокуратура предъявила Olerex подозрение в предоставлении ложных данных

Подозрение было предъявлено вчера, 21 сентября. Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Герд Раудсепп сообщил Eesti Päevaleht, что подозрение предъявлено по факту предоставления ложных данных.
„Согласно подозрению, Андрес Линнас приказал своим работникам AS Olerex 30.12.2022 в интересах компании предоставить в Департамент окружающей среды ложную информацию по поводу топлива в танкере, прибывшем в Эстонию. Подозрение основано на документах, представленных в Департамент окружающей среды 13.01.2023 работниками AS Olerex, будто бы в Эстонию в танкере было доставлено 9 000 тонн дизельного топлива на основе возобновляемого сырья. На самом деле в танкере было дизельное топливо ископаемого происхождения“, - пояснил Раудсепп.