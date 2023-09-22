По бумагам - биотопливо, на деле - нет? Прокуратура предъявила Olerex подозрение в предоставлении ложных данных

„Согласно подозрению, Андрес Линнас приказал своим работникам AS Olerex 30.12.2022 в интересах компании предоставить в Департамент окружающей среды ложную информацию по поводу топлива в танкере, прибывшем в Эстонию. Подозрение основано на документах, представленных в Департамент окружающей среды 13.01.2023 работниками AS Olerex, будто бы в Эстонию в танкере было доставлено 9 000 тонн дизельного топлива на основе возобновляемого сырья. На самом деле в танкере было дизельное топливо ископаемого происхождения“, - пояснил Раудсепп.