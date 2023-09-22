ЧП и криминал
22.09.2023, 13:06

ФОТО | Судебный процесс по делу об убийстве в Ласнамяэ продавщицы цветочного магазина начался с ходатайства об отводе судьи

 (16)
Дмитрий Воронин
Дмитрий Воронин
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Дмитрий Воронин обвиняется в убийстве, совершенном мучительным или жестоким способом. Согласно обвинительному заключению, он оставил труп своей жертвы 54-летней Ирины на пустыре столичного района Ласнамяэ, где его нашли в середине января.

Вступительное заседание суда проходит сегодня. Оно началось с довольно редкого случая — защитник подсудимого Ахто Сиренди подал ходатайство об отводе судье Айме Ивансон от рассмотрения данного уголовного дела.

Подавая ходатайство, Сиренди подчеркнул, что данное уголовное дело - редкое для этого состава суда: за 15 лет для судьи дело такого рода будет вторым. „Подача ходатайства об отводе судьи - ничто иное как крик защитника о помощи“, - драматично обосновал на судебном заседании свое процессуальное действие Сиренди.

Оставить комментарий Читать комментарии (16)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии