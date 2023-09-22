ФОТО | Судебный процесс по делу об убийстве в Ласнамяэ продавщицы цветочного магазина начался с ходатайства об отводе судьи

Вступительное заседание суд а проходит сегодня. Оно началось с довольно редкого случая — защитник подсудимого Ахто Сиренди подал ходатайство об отводе судье Айме Ивансон от рассмотрения данного уголовного дела.

Подавая ходатайство, Сиренди подчеркнул, что данное уголовное дело - редкое для этого состава суда: за 15 лет для судьи дело такого рода будет вторым. „Подача ходатайства об отводе судьи - ничто иное как крик защитника о помощи“, - драматично обосновал на судебном заседании свое процессуальное действие Сиренди.