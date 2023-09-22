22.09.2023, 13:06
ФОТО | Судебный процесс по делу об убийстве в Ласнамяэ продавщицы цветочного магазина начался с ходатайства об отводе судьи(16)
ФОТО: | Delfi Meedia
Дмитрий Воронин обвиняется в убийстве, совершенном мучительным или жестоким способом. Согласно обвинительному заключению, он оставил труп своей жертвы 54-летней Ирины на пустыре столичного района Ласнамяэ, где его нашли в середине января.
Вступительное заседание суда проходит сегодня. Оно началось с довольно редкого случая — защитник подсудимого Ахто Сиренди подал ходатайство об отводе судье Айме Ивансон от рассмотрения данного уголовного дела.