Заседание правления Партии реформ отменили: цифры бюджета еще не согласованы

Вчера Суслов направил однопартийцам письмо, в котором сообщил, что заседание правления Партии реформ отменено, поскольку цифры бюджета еще не согласованы и новой информации нет. „В начале недели у Марта [Вырлаэва] будут более точные цифры, которыми мы сможем поделиться как можно скорее“, - говорится в письме.

Суслов сообщил Delfi, что, хотя содержание бюджета уже согласовано, некоторые цифры еще требуют уточнения. Что это за цифры, Суслов не сказал.

Член правления Айвар Сыэрд также отметил, что причина, по которой правление не собралось, заключается в том, что Министерство финансов еще не сопоставило цифры бюджета, чтобы получить полную картину. „На данный момент основной темой по-прежнему остается государственный бюджет, и, конечно, это же является первым пунктом повестки для правления, но правление хочет видеть всю картину, которой данный момент все еще нет“, - сказал он.

По словам Сыэрда, понятно, что полной картины пока нет, поскольку окончательные решения кабинет министров принял лишь недавно, и только после этого Минфин сможет начать составлять окончательный бюджет.

Сыэрд сообщил, что это проект почти на 1000 страниц, и он хочет подробно изучить материал, прежде чем комментировать его СМИ.

Правительство объявило во вторник вечером, что государственный бюджет сформирован.

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