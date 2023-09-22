Работников в Эстонии больше не устраивает зарплата меньше 2200 евро

Исследование показало, что 37% работников удовлетворены своей основной зарплатой и столько же - недовольны, сообщили в пятницу Агентство по исследованию зарплат и портал трудоустройства CVKeskus.ee.

По сравнению с 2021 годом доля удовлетворенных сотрудников уменьшилась, а процент неудовлетворенных - увеличился, однако по сравнению с 2022 годом изменений в удовлетворенности зарплатой не произошло.

Между тем заметно увеличились суммы основной заработной платы, которой довольны люди. В среднем работники, полностью удовлетворенные своей основной зарплатой, получают 2661 евро, а работники, удовлетворенные лишь в некоторой степени, - 2261 евро, что более чем на 16% больше, чем в прошлом году.

Работники, которые совсем не удовлетворены своей основной зарплатой, получали среднюю брутто-зарплату в размере 1289 евро (в прошлом году этот показатель составил 1199 евро).

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