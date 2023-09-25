25.09.2023, 08:20
На чьей стороне правда? Уволенные работники пытаются сместить с должности директора школы
ФОТО: | Delfi Meedia
Трийну Луйга, став директором школы Ярвекюла, решительно взялась за работу и уволила троих работников, которые, по ее мнению, относились к своим обязанностям спустя рукава. Вcлед за этим на директора школы обрушилась лавина жалоб, пишет издание Eesti Päevaleht.
Школа Ярвекюла расположена недалеко от Таллинна в волости Раэ, в ней учатся более 700 учащихся. Школа, представляющая собой комплекс из трех современных зданий, была построена относительно недавно и производит отличное впечатление. На первый взгляд все выглядит просто замечательно, однако небольшая группа недовольных педагогов нагнетает атмосферу, обращая внимание на существующие в школе проблемы.