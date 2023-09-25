Новости Эстонии
25.09.2023, 08:20

На чьей стороне правда? Уволенные работники пытаются сместить с должности директора школы

 
Письма с требованиями проконтролировать директора школы Трийну Луйга или даже уволить ее направлялись и в волостную управу, и в Министерство образования и науки.
Письма с требованиями проконтролировать директора школы Трийну Луйга или даже уволить ее направлялись и в волостную управу, и в Министерство образования и науки.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Трийну Луйга, став директором школы Ярвекюла, решительно взялась за работу и уволила троих работников, которые, по ее мнению, относились к своим обязанностям спустя рукава. Вcлед за этим на директора школы обрушилась лавина жалоб, пишет издание Eesti Päevaleht.

Школа Ярвекюла расположена недалеко от Таллинна в волости Раэ, в ней учатся более 700 учащихся. Школа, представляющая собой комплекс из трех современных зданий, была построена относительно недавно и производит отличное впечатление. На первый взгляд все выглядит просто замечательно, однако небольшая группа недовольных педагогов нагнетает атмосферу, обращая внимание на существующие в школе проблемы.

Письма с требованиями проконтролировать директора школы Трийну Луйга или даже уволить ее направлялись и в волостную управу, и в Министерство образования и науки. После того как директор уволила троих работников, ей пришлось три раза предстать перед комиссией по трудовым спорам. Уволенные учителя решили обратиться в СМИ, чтобы общественность узнала, что происходит в Ярвекюлаской школе.

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