На чьей стороне правда? Уволенные работники пытаются сместить с должности директора школы

Школа Ярвекюла расположена недалеко от Таллинна в волости Раэ, в ней учатся более 700 учащихся. Школа, представляющая собой комплекс из трех современных зданий, была построена относительно недавно и производит отличное впечатление. На первый взгляд все выглядит просто замечательно, однако небольшая группа недовольных педагогов нагнетает атмосферу, обращая внимание на существующие в школе проблемы.

Письма с требованиями проконтролировать директора школы Трийну Луйга или даже уволить ее направлялись и в волостную управу, и в Министерство образования и науки. После того как директор уволила троих работников, ей пришлось три раза предстать перед комиссией по трудовым спорам. Уволенные учителя решили обратиться в СМИ, чтобы общественность узнала, что происходит в Ярвекюлаской школе.