Минэкономики планирует сэкономить 130 млн евро за счет изменения системы пособий по безработице

Вышеупомянутое министерство планирует сэкономить 130 миллионов евро за счет изменения системы пособий по безработице. По мнению министерства, его цель – сделать систему более соответствующей ситуации на рынке труда в будущем, более простой и понятной для людей. Согласно плану, система выплаты пособий будет больше, чем раньше, учитывать прошлую работу человека, сократит дублирование различных пособий, предназначенных для безработных, и поспособствует повышению эффективности услуги – поддержки людей в случае потери работы и помощи им в возвращении на рынок труда.

Министерство планирует сэкономить почти семь миллионов евро в следующем году, почти 17 миллионов евро в 2025 году, почти 64 миллиона евро в 2026 году и 68 миллионов евро в 2027 году. В последние два года эта экономия значительно больше, поскольку с 2025 года будет упрощена система пособий по безработице. Систему поменяют только в 2025 году, потому что принципы еще разрабатываются и перед этим необходимо провести переговоры с другими министерствами.