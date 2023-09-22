Минэкономики планирует сэкономить 130 млн евро за счет изменения системы пособий по безработице(12)
Министерство экономики и коммуникаций планирует сэкономить около 155 миллионов евро в ближайшие четыре года, в 2024 году были найдены возможности сокращения расходов на 6,8 миллиона евро. Самым большим сокращением станет изменение системы пособий по безработице.
Вышеупомянутое министерство планирует сэкономить 130 миллионов евро за счет изменения системы пособий по безработице. По мнению министерства, его цель – сделать систему более соответствующей ситуации на рынке труда в будущем, более простой и понятной для людей. Согласно плану, система выплаты пособий будет больше, чем раньше, учитывать прошлую работу человека, сократит дублирование различных пособий, предназначенных для безработных, и поспособствует повышению эффективности услуги – поддержки людей в случае потери работы и помощи им в возвращении на рынок труда.