Сводка за сутки: в больницы доставлены 8 человек, в том числе сбитый автомобилем 15-летний водитель самоката

Вчера в 00:22 на Ыйсмяэ теэ в Таллинне автомобиль Dacia Duster, которым управлял 24-летний мужчина, столкнулся с движущимся в том же направлении автомобилем BMW X6, которым управлял 61-летний мужчина. Водитель Dacia был доставлен в больницу.

В 10:13 в деревне Суурупи волости Харку, на 16-м километре шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна, 24-летняя женщина, ехавшая на электросамокате, не справилась с управлением из-за ветра от проезжающего автобуса и упала. Женщину доставили в больницу.

В 14:07 в Каркси-Нуйа волости Мульги, Вильяндимаа, недалеко от Тартуского шоссе, упал ехавший на велосипеде 70-летний мужчина. Велосипедиста доставили в больницу.

В 15:30 на 3-м км дороги Ягала-Кяравете в волости Йыэляхтме 34-летний мужчина, управлявший автомобилем Subaru Legacy без водительских прав соответствующей категории, въехал в остановившийся справа на дороге автомобиль Nissan Navara, которым управлял 61-летний мужчина. Водитель Subaru был доставлен в больницу.

В 15:52 в Таллинне на улице А. Лаутери 32-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, ехавший на электросамокате, при пересечении не справился с управлением и упал. Мужчину доставили в больницу.

В 17:22 на пешеходном переходе по улице Хейна в Таллинне 23-летний мужчина за рулем автомобиля Citroen Dangel сбил 15-летнего молодого человека, пересекавшего дорогу на электросамокате. Юношу доставили в больницу.

Около 18:40 в деревне Хелленурме волости Эльва 31-летний мужчина без водительских прав соответствующей категории, управлявший кроссовым мотоциклом, не справился с управлением транспортного средства и съехал с дороги. Мотоциклиста доставили в больницу.

В 21:46 в Таллинне на пересечении улиц Рейди теэ и Петролеуми фургон Volkswagen Transporter, которым управлял 43-летний мужчина, столкнулся с мотоциклом Honda CBR 1000RA с 31-летним мужчиной за рулем. Мотоциклиста доставили в больницу. По предварительной информации, микроавтобус пересек перекресток на запрещающий свет светофора.