Полиция нашла пропавшую 77-летнюю Галину

Уходя из дома по уходу, Галина взяла с собой телефон, благодаря чему полицейским удалось установить местонахождение Галины в поселке Азери.

С ней всё в порядке, ее доставили обратно в дом по уходу.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.