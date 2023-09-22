22.09.2023, 14:33
Полиция нашла пропавшую 77-летнюю Галину
ФОТО: Delfi
В пятницу утром полиция попросила помощи людей в выяснении местонахождения 77-летней Галины, которая вчера вечером ушла из дома попечения в поселке Азери (Ляэне-Вирумаа) и не вернулась. В пятницу после обеда полиция сообщила, что женщина нашлась.
Уходя из дома по уходу, Галина взяла с собой телефон, благодаря чему полицейским удалось установить местонахождение Галины в поселке Азери.
С ней всё в порядке, ее доставили обратно в дом по уходу.
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