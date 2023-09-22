Анализ TalTech: повреждения затонувшего парома „Эстония“ вызваны столкновением с морским дном

Основные выводы исследования заключаются в том, что судно получило бы серьезные повреждения от столкновения с морским дном даже при практически статичном контакте. Центральную часть судна повредили твердые скальные породы, носовая аппарель и кормовая часть корабля столкнулась с более мягкой глиной, а повреждения конструкции корабля возникли как из-за столкновения с мягким морским дном, так и с твердой скальной породой. Наиболее серьезные повреждения конструкции пришлись на кормовую и центральную части судна.