Анализ TalTech: повреждения затонувшего парома „Эстония“ вызваны столкновением с морским дном(10)
Согласно расчетной модели, составленной учеными Таллиннского технического университета (TalTech), весьма вероятно, что повреждения правого борта затонувшего парома „Эстония“ возникли в результате столкновения судна с морским дном, передает RusERR.
Основные выводы исследования заключаются в том, что судно получило бы серьезные повреждения от столкновения с морским дном даже при практически статичном контакте. Центральную часть судна повредили твердые скальные породы, носовая аппарель и кормовая часть корабля столкнулась с более мягкой глиной, а повреждения конструкции корабля возникли как из-за столкновения с мягким морским дном, так и с твердой скальной породой. Наиболее серьезные повреждения конструкции пришлись на кормовую и центральную части судна.
Место повреждения правого борта, полученное при помощи вычислений, соответствует расположению фактических повреждений правого борта затонувшего корабля.
По мнению ученых Таллиннского технического университета, очень вероятно, что повреждения правого борта парома „Эстония“ произошли в результате столкновения с морским дном.
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