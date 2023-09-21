Ложь и равнодушная крупная фирма напугали несправедливым денежным требованием

Оказавшись в столь сложном положении, клиент обратился в отдел страхования юридических расходов ERGO. Суть его проблемы заключалась в том, что один действующий в Эстонии поставщик услуги аренды автомобилей потребовал от клиента деньги в качестве штрафа, назначенного фирмой за причинение ущерба транспортному средству. По словам Майко Кальвета, руководителя портфеля страхования юридических расходов ERGO, клиент действительно пользовался автомобилем поставщика услуг, однако он четко помнил, что во время поездки никаких проблем не возникало, и что после окончания поездки он правильно припарковал машину.

Тем не менее, крупная фирма по оказанию услуги аренды автомобилей сообщила, что клиент якобы наехал на бетонный ограничитель парковки и оставил машину на нем. Об этом фирме сообщил следующий клиент, утверждавший в своем заявлении, что он не смог воспользоваться арендованной машиной. Однако обратившийся в отдел страхования юридических расходов клиент был совершенно уверен, что автомобиль был поврежден не по его вине. Более того, наезд автомобиля на бетонный ограничитель – это не то событие, которое могло остаться незамеченным, например, по рассеянности.

Юрист связался с поставщиком услуги и попросил передать все документы, связанные с требованием. „Из них стало совершенно ясно, что на самом деле по бетонному ограничителю парковки проехал именно следующий пользователь автомобиля, который затем подал жалобу, попытавшись переложить вину на нашего клиента“, – рассказал Кальвет.

Непонятно, почему фирма по аренде автомобилей не ознакомилась с документами. Вполне возможно, что крупная фирма поступила именно так, потому что знала, что клиент все равно не сможет с ней спорить, и поэтому она не сочла необходимым уделить этому делу достаточно внимания. В то же время нельзя исключать и возможность человеческой ошибки.