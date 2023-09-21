Вблизи Эстонии прошли большие учения по защите Балтийского моря

„Морские коммуникации – главные пути сообщения стран Балтии и Финляндии с остальным миром, как с экономической, так и военной точек зрения. В случае их перехвата пострадает экономика, будет сложнее перебрасывать и снабжать войска. – отметил командир минного дивизиона военно-морских сил (ВМС) Эстонии капитан-лейтенант Отть Лаанеметс. – Поэтому в ходе учений отрабатывалось деблокирование морских путей сообщения в Балтийском море. То есть, борьба с надводными и подводными кораблями, авиацией и минами“.

Эстонские ВМС были представлены минными тральщиками EML Ugandi и EML Sakala. „Срочники получили первый опыт морского похода и взаимодействия с союзниками: от визита в Ригу и до сложных маневров в Балтийском море. Также новый экипаж смог впервые ознакомиться со своей главной работой – противоминной борьбой“, – пояснил исполняющий обязанности командира минного тральщика Sakala капитан-майор Мярт Ууемаа.

Большая часть учений проходила в территориальных водах Латвии, однако часть работ по обезвреживанию взрывных устройств проводилась в акватории Эстонии. В ходе занятий было найдено 12 опасных объектов, десять из которых обезвредили на глубине.

Во время учений в Эстонии работал международный центр координации судуходства NCAGS. Он отвечал за оповещение гражданских судов и портов о ходе маневров.

Учения Northern Coasts 2023 начались 9 сентября в Риге. Корабли покинули стоянку 11 сентября, в тот же день они приступили к занятиям. В маневрах участвовало 14 стран НАТО и партнеров альянса, почти три десятка кораблей, более десяти самолетов и вертолетов, а также более 3000 моряков.

Ежегодные учения Northern Coasts проводятся с 2007 года, в них также участвуют партнеры НАТО. Маневрами руководили ВМС Германии.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .