21.09.2023, 19:12
ФОТО И ВИДЕО | Невероятно! В тяжелом ДТП чудом никто не пострадал(13)
В четыре часа четверга в волости Йыэляхтме произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись два автомобиля.
Около 15:30 в полицию поступило сообщение о том, что 34-летний мужчина в деревне Ягала волости Йыэляхтме по неосторожности сбил находившийся в зоне его видимости автомобиль Nissan.
Полиция сообщила, что оба водителя были трезвы.
Поскольку в ДТП ни один водитель не пострадал, это страховой случай. Никакой дополнительной полицейской процедуры для выяснения причин происшествия возбуждено не будет.
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