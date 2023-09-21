ФОТО И ВИДЕО | Невероятно! В тяжелом ДТП чудом никто не пострадал

Около 15:30 в полицию поступило сообщение о том, что 34-летний мужчина в деревне Ягала волости Йыэляхтме по неосторожности сбил находившийся в зоне его видимости автомобиль Nissan.

Полиция сообщила, что оба водителя были трезвы.

Поскольку в ДТП ни один водитель не пострадал, это страховой случай. Никакой дополнительной полицейской процедуры для выяснения причин происшествия возбуждено не будет.

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