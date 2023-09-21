Президент Карис в Совбезе ООН: Россия пользуется нехваткой продовольствия, чтобы манипулировать уязвимыми
Президент Алар Карис подчеркнул вчера на прошедшей в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке открытой дискуссии на тему мира и безопасности в Украине, говоря о войне, которую развязала Россия, что ООН не может позволить сделать агрессию методом ведения политики и дать России таким образом сделать весь мир своим заложником.
Глава Эстонского государства сказал, что постоянный член Совета Безопасности ООН, отвечающего за обеспечение международного мира и безопасности, ведет полномасштабную войну против соседней страны и использует свое право вето в Совете, чтобы уйти от ответственности. „Россия бессовестно разрушает доверие к Совету Безопасности и авторитет ООН“, – сказал Президент Республики.
Начиная с широкомасштабной войны России против Украины бюро Верховного комиссара ООН по правам человека зарегистрировало в стране 27 149 гражданских жертв, 9614 погибших, более 500 из которых – дети. „Данные цифры не пустая статистика. Это жизни людей, сломанные судьбы и разрушенные мечты“, – сказал президент Карис.
„У тех, кто сопротивляется, нет безопасного места, потому что дома, больницы, продовольственные склады и школы уничтожены. Десятки тысяч детей лишились своих семей или были насильно вывезены в Россию и Беларусь, где подвергаются ненадлежащему обращению в лагерях для перевоспитания, их принудительно помещают в русские семьи, чтобы лишить украинских корней и идентичности“, – сказал президент Карис.
По его словам, жертв начатой Россией войны много не только в Украине. „Выйдя в одностороннем порядке из Черноморской зерновой сделки и препятствуя экспорту украинского зерна, Россия пользуется нехваткой продовольствия, чтобы манипулировать более ранимой частью населения“, – сказал президент Карис.
„Хочу подчеркнуть, что мы никогда не вводили санкции в отношении экспорта российского продовольствия в третьи страны. Россия и только Россия несет ответственность за эту войну и миллионы жизней людей, которые голодают, потому что именно Россия уничтожает производство украинского зерна, похищает зерно в оккупированных зонах и бомбит порты Украины. Действия России демонстрируют ее стремление к манипулированию рынком, чтобы поднять цену зерна и углубить зависимость других стран от России“, – сказал глава Эстонского государства на дискуссии в Совете Безопасности ООН.
По словам президента Кариса, ООН не может позволить российской агрессии превратиться в метод ведения политики: „Подавляющее большинство членов ООН проголосовало за защиту хартии справедливого мира в Украине. Но Совет Безопасности полностью остался в вопросе войны заложником агрессора“.
По словам главы Эстонского государства, достойно сожаления, что Совет Безопасности не способен решительно действовать и выполнять свои функции. „Следует скорректировать его структуру и методы работы, параллельно расширив полномочия Генеральной Ассамблеи. Не может быть права вето, если тот, кто им хочет воспользоваться, нарушает международное право“.
По словам главы государства, Эстония поддерживает инициативу Франции и Мексики в отношении права вето, а также инструкцию группы по обязательной отчетности, связности и прозрачности о неприемлемости голосования против резолюций, которые ставят целью прекращение массовой жестокости, включая и связанные с агрессией преступления.
„Что касается будущего состава Совета Безопасности, то нам нужно справедливое распределение между материками и регионами, малыми, средними и крупными государствами, а также мы должны учитывать следование государств уставу ООН, однозначную поддержку ими международного права и Международного уголовного суда“, – добавил он.
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