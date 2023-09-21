Президент Карис в Совбезе ООН: Россия пользуется нехваткой продовольствия, чтобы манипулировать уязвимыми

Глава Эстонского государства сказал, что постоянный член Совета Безопасности ООН, отвечающего за обеспечение международного мира и безопасности, ведет полномасштабную войну против соседней страны и использует свое право вето в Совете, чтобы уйти от ответственности. „Россия бессовестно разрушает доверие к Совету Безопасности и авторитет ООН“, – сказал Президент Республики.

Начиная с широкомасштабной войны России против Украины бюро Верховного комиссара ООН по правам человека зарегистрировало в стране 27 149 гражданских жертв, 9614 погибших, более 500 из которых – дети. „Данные цифры не пустая статистика. Это жизни людей, сломанные судьбы и разрушенные мечты“, – сказал президент Карис.

„У тех, кто сопротивляется, нет безопасного места, потому что дома, больницы, продовольственные склады и школы уничтожены. Десятки тысяч детей лишились своих семей или были насильно вывезены в Россию и Беларусь, где подвергаются ненадлежащему обращению в лагерях для перевоспитания, их принудительно помещают в русские семьи, чтобы лишить украинских корней и идентичности“, – сказал президент Карис.

По его словам, жертв начатой Россией войны много не только в Украине. „Выйдя в одностороннем порядке из Черноморской зерновой сделки и препятствуя экспорту украинского зерна, Россия пользуется нехваткой продовольствия, чтобы манипулировать более ранимой частью населения“, – сказал президент Карис.

„Хочу подчеркнуть, что мы никогда не вводили санкции в отношении экспорта российского продовольствия в третьи страны. Россия и только Россия несет ответственность за эту войну и миллионы жизней людей, которые голодают, потому что именно Россия уничтожает производство украинского зерна, похищает зерно в оккупированных зонах и бомбит порты Украины. Действия России демонстрируют ее стремление к манипулированию рынком, чтобы поднять цену зерна и углубить зависимость других стран от России“, – сказал глава Эстонского государства на дискуссии в Совете Безопасности ООН.