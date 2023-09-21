Анализ: в Эстонии инвестированием занимается почти каждый пятый молодой человек. Молодежь умеет копить деньги?

Основная цель - покупка жилья

Значительные различия наблюдаются и в целях, на осуществление которых люди откладывают деньги - если путешествия и хобби являются приоритетом для более молодых людей, то начиная с 20 лет основной целью становится покупка жилья или другой недвижимости - на это копят 46% тех, кто откладывает деньги.

Также из результатов исследования финансовой грамотности следует, что молодые взрослые, то есть люди в возрасте 20-29 лет, более прилежны в планировании своих доходов и расходов. „18-29-летние чаще, чем в других возрастных группах, используют банковские приложения или другие электронные способы для ведения бюджета - чем моложе аудитория, тем большей популярностью пользуются такие решения“, - добавила Раудсепп. При этом среди студентов наблюдается и самая большая финансовая неуверенность - например, с непредвиденными расходами в размере месячного дохода справились бы 49% 18-29-летних. „Статистика LHV также показывает, что у 55,9% людей в возрасте 18-25 лет к концу месяца на счете остается меньше 100€. Одним из объяснений может быть то, что у них имеется привычка сразу же в начале месяца переводить деньги на накопительный счет или инвестировать, а на остальные расходы использовать оставшуюся сумму - поэтому остаток на счете в конце месяца у них меньше, но накоплений на самом деле больше“, - разъяснила Раудсепп.