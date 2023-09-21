Анализ: в Эстонии инвестированием занимается почти каждый пятый молодой человек. Молодежь умеет копить деньги?
Анализ, проведенный Молодежным банком LHV, подтверждает, что почти каждый пятый житель Эстонии в возрасте 18-25 лет занимается инвестированием.
Исследование финансовой грамотности, проведенное в этом году министерством финансов, показывает, что молодые люди в Эстонии копят деньги гораздо прилежнее среднестатистических жителей страны - если в течение последнего года тем или иным образом деньги откладывали 74% жителей Эстонии, то среди людей в возрасте 18-29 лет этот показатель составляет целых 91%.
По словам руководителя проектов Молодежного банка LHV Лауры Раудсепп, студенты предпочитают другие способы накопления. „Согласно результатам исследования, молодые люди в возрасте 18-19 лет предпочитают откладывать наличные, при этом молодежь в возрасте 20-29 лет скорее инвестирует деньги в акции или криптовалюту. Статистика Молодежного банка LHV также показывает, что 19,1% наших клиентов в возрасте 18-25 лет открыли инвестиционный Счет роста“, - сказала Раудсепп.
Основная цель - покупка жилья
Значительные различия наблюдаются и в целях, на осуществление которых люди откладывают деньги - если путешествия и хобби являются приоритетом для более молодых людей, то начиная с 20 лет основной целью становится покупка жилья или другой недвижимости - на это копят 46% тех, кто откладывает деньги.
Также из результатов исследования финансовой грамотности следует, что молодые взрослые, то есть люди в возрасте 20-29 лет, более прилежны в планировании своих доходов и расходов. „18-29-летние чаще, чем в других возрастных группах, используют банковские приложения или другие электронные способы для ведения бюджета - чем моложе аудитория, тем большей популярностью пользуются такие решения“, - добавила Раудсепп. При этом среди студентов наблюдается и самая большая финансовая неуверенность - например, с непредвиденными расходами в размере месячного дохода справились бы 49% 18-29-летних. „Статистика LHV также показывает, что у 55,9% людей в возрасте 18-25 лет к концу месяца на счете остается меньше 100€. Одним из объяснений может быть то, что у них имеется привычка сразу же в начале месяца переводить деньги на накопительный счет или инвестировать, а на остальные расходы использовать оставшуюся сумму - поэтому остаток на счете в конце месяца у них меньше, но накоплений на самом деле больше“, - разъяснила Раудсепп.
Молодые взрослые - финансово грамотны
Исследование финансовой грамотности показывает, что более высокую оценку своим знаниям дают те, кому сейчас от 20 до 29 лет - среди них очень или довольно высоко оценивают свою финансовую компетентность 36%, что является самым большим результатом среди всех возрастных групп. 18-19-летние дали более низкую оценку своему уровню финансовой грамотности - 16% сочли его высоким, и этот показатель ниже, чем среди жителей Эстонии в среднем.
„Позитивным показателем является то, что среди 18-19-летних ребят больше всего респондентов отметили, что о планировании финансов с ними говорили в школе - 63%
указали, что осведомлены об этом в той или иной мере. Это показывает, что после 20 лет, когда молодые люди начинают самостоятельно управлять своими финансами и отвечать за собственное благополучие, они смогут с большей уверенностью применять свои знания на практике“, - добавила Раудсепп.
При этом заметно, что некоторые финансовые темы для молодежи нуждаются в дополнительных разъяснениях. „Например, 70% 18-19-летних считают не совсем понятной тему пенсионных ступеней. Даже молодые люди в возрасте 20-29 лет, которые хорошо разбираются в финансовых вопросах, назвали больше тем, которые они не совсем понимают, чем жители Эстонии в среднем. Возможно, дело в том, что с интересом к определенной теме возрастает и потребность в информации. Сейчас существует много книг, блогов и подкастов с актуальной информацией - можно найти исчерпывающие разъяснения понятным языком даже на самые сложные финансовые темы“, - сказала Раудсепп.
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