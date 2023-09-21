Коалиционные партии отклонили законопроект центристов о повышении детских пособий

Ханимяги добавил, что как соцдемы, так и Eesti 200 во время предвыборных кампаний были весьма убедительны, обещая повысить детские пособия до 150 евро на каждого ребенка. „Мы предоставили им возможность проявить щедрость, повысив пособия хотя бы до 100 евро. Однако, ссылаясь на нехватку средств в бюджете, коалиционные партии проголосовали против повышения детских пособий“, - сказал Ханимяги.



Он напомнил, что приоритеты госбюджета – это политический выбор: повышение детских пособий обошлось бы государству 60 млн евро в год – это в восемь раз меньше, чем реформа подоходного налога. „Непонятно, почему именно это самое дорогое обещание реформистов важнее, чем повышение детских пособий или, к примеру, повышение пособий для людей с недостатками здоровья, что также обошлось бы 60 млн евро. У нас очень много проблем, которыми необходимо заниматься. Однако реформисты продолжают отстаивать реформу подоходного налога, в адрес которой было так много критики“, - сказал Ханимяги.



По его словам, рекордная инфляция и предстоящее повышение налогов затронут очень многие семьи. „Тяжелее всего придется семьям с низкими доходами. В условиях, когда у нас самая низкая рождаемость за все столетие, а реальные доходы населения сокращаются, государство должно сделать шаг навстречу семьям“, - добавил Ханимяги.