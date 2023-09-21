ТАБЛИЦЫ | Какие министерства и сколько смогут сэкономить?

В правительстве определили сегодня в рамках бюджетной стратегии, какие могут быть возможности в экономии и в дополнительном финансировании в сфере ответственности различных министерств. Затем Министерство финансов обнародовало таблицы с соответствующей информацией.

Из опубликованных данных не ясно, на чем именно сэкономят министерства, в таблицах приведены только итоговые цифры.

Из данных видно, что наибольшую экономию на следующий год удалось найти Министерству обороны, которое сократило свои расходы почти на 9 млн евро. Меньше всего статей экономии нашло Министерство культуры.

В четырехлетнем измерении наибольшей экономии, по нынешнему плану, сможет добиться Министерство экономики и коммуникаций, а конкретно — 155 млн евро. Наименьшей — министерство регионального развития и сельского хозяйства, которое намерено сэкономить за четыре года менее 4 млн евро.

Меры экономии министерствами ЭР в 2024-2027

Доходы

Согласно данным Минфина, новые источники доходов найдены в пяти министерствах: министерстве климата, министерстве экономики и коммуникаций, министерстве финансов, министерстве регионального развития и сельского хозяйства, а также в министерстве внутренних дел.

Дополнительные доходы в министерствах в 2024-2027

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