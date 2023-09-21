Учителя считают обещанное правительством повышение зарплат недостаточным

Союз работников образования Эстонии просил на 2024 год поднять минимальную ставку зарплаты учителя до 1950 евро. Это равно прогнозируемой в Эстонии средней зарплате в 2024 году. Министр образования и науки Кристина Каллас дважды подавала в правительство ходатайства о дополнительном финансировании, которое бы обеспечивало рост минимальной зарплаты учителей на 8%. Но правительство их не поддержало.

„К настоящему времени в Союз работников образования Эстонии обратились многие учителя, которые выразили как недовольство решением правительства, так и готовность отстаивать свои права, в том числе бастовать. Мы понимает их озабоченность и солидарны с ними. Остановка работы - крайняя мера, но ее нельзя исключать, если на политическом уровне не понимают проблему заработной платы учителей, а с этим и важность дальнейшей судьбы эстонского государства“, - сообщил EHL в своем пресс-релизе.

Председатель EHL Реэмо Вольтри встретится в эту пятницу в Тарту с министром образования и науки.

„На данный момент мы располагаем лишь информацией из прессы о мнении министра относительно возможных дополнительных бюджетных средств, которые могут быть выделены на повышение заработной платы. Мы сформулируем свою точку зрения и план действий после завтрашней встречи и, при необходимости, на следующей неделе начнем консультации с государственным примирителем“, - добавили в Союзе работников образования.

Союз работников образования Эстонии (EHL) является крупнейшей представительной организацией и профсоюзом учителей и других работников образования Эстонии.

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