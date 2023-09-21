Конфуз! Коалиция ненароком проголосовала в Рийгикогу за критикующий ее законопроект

„В действительности коалиция приступила к быстрому и силовому демонтажу и без того хрупкой политической культуры. Несколько законопроектов, имеющих большой политический вес в обществе, были представлены правительством заинтересованным сторонам лишь для формального согласования, причем для согласования дали считанные дни с целью избежать каких-либо дебатов по существу. Такое поведение неприемлемо“, - говорится в проекте, за который проголосовали в общей сложности 23 депутата как от фракции Партии реформ и соцдемов, так и от партии Eesti 200.