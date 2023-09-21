Для частных клиентов +30%! Tallinna Vesi хочет значительно повысить цену на воду

Ходатайство касается стоимости услуги водоснабжения в Таллинне и Сауэ, в Маарду и для других предприятий водоснабжения.

После одобрения заявки, поданной в Департамент конкуренции, цена услуг водоснабжения на основном участке составит 2,04 евро (+30,8%) вместо нынешних 1,56 для частных клиентов и 3,79 евро вместо нынешних 3,43 евро (+10,5%) за кубический метр для бизнес-клиентов, плюс НДС. В результате средние ежемесячные расходы домохозяйств на услуги водоснабжения вырастут примерно на 3 евро. В зависимости от процедуры Департамента конкуренции, новые цены вступят в силу не ранее нового года.

По словам главы Tallinna Vesi Александра Тимофеева, изменение цен необходимо для обеспечения высокого качества питьевой воды, бесперебойности оказания услуг и чистоты Балтийского моря. „Обоснованные расходы в цене на услуги водоснабжения по всем категориям последний раз менялись в 2019 году, в прошлом году изменение произошло только в объеме расходов на электроэнергию“, - сказал Тимофеев. Изменение индекса потребительских цен за последние четыре года составило более 40 процентов, что также повлияло на расходы, включенные в стоимость услуг водоснабжения. „Необходимые инвестиции и изменение стоимости из-за инфляции привели к обоснованному увеличению расходов, что также должно быть отражено в цене для функционирования услуги“, - добавил Тимофеев.

Прибыль во втором квартале выросла Выручка от продаж Tallinna Vesi во втором квартале выросла до 15,41 миллиона евро, а операционная прибыль - до 4,13 миллиона евро. Чистая прибыль компании во втором квартале 2023 года составила 2,31 млн евро, что на 1,36 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам исполнительного директора Tallinna Vesi Александра Тимофеева, рост рентабельности связан с повышением цен на услуги водоснабжения, которое вступило в силу в четвертом квартале 2022 года.

По мнению руководства,Tallina Vesi основывает свои инвестиции на необходимости обеспечить непрерывность работы, экономическую эффективность и доступность услуг даже в чрезвычайных ситуациях. „В этом году наши инвестиции достигают 35 миллионов евро, что на 10 миллионов больше, чем годом ранее. Реновация имущества снижает воздействие потребления воды на окружающую среду и обеспечивает качественный сервис с минимальным количеством перебоев и засоров“, — сказал Тимофеев. „В этом году мы обновим более 25 километров трубопроводов, а также инвестируем 8 миллионов евро в очистку сточных вод и 4 миллиона евро в очистку воды“, - добавил он.