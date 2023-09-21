Для частных клиентов +30%! Tallinna Vesi хочет значительно повысить цену на воду(12)
Tallinna Vesi подала сегодня в Департамент конкуренции ходатайство о повышении стоимости услуги водоснабжения в среднем на 17% в связи с увеличением расходов, сообщило предприятие бирже. Для частного клиента хотят получить повышение цены более чем на 30%.
Ходатайство касается стоимости услуги водоснабжения в Таллинне и Сауэ, в Маарду и для других предприятий водоснабжения.
После одобрения заявки, поданной в Департамент конкуренции, цена услуг водоснабжения на основном участке составит 2,04 евро (+30,8%) вместо нынешних 1,56 для частных клиентов и 3,79 евро вместо нынешних 3,43 евро (+10,5%) за кубический метр для бизнес-клиентов, плюс НДС. В результате средние ежемесячные расходы домохозяйств на услуги водоснабжения вырастут примерно на 3 евро. В зависимости от процедуры Департамента конкуренции, новые цены вступят в силу не ранее нового года.
По словам главы Tallinna Vesi Александра Тимофеева, изменение цен необходимо для обеспечения высокого качества питьевой воды, бесперебойности оказания услуг и чистоты Балтийского моря. „Обоснованные расходы в цене на услуги водоснабжения по всем категориям последний раз менялись в 2019 году, в прошлом году изменение произошло только в объеме расходов на электроэнергию“, - сказал Тимофеев. Изменение индекса потребительских цен за последние четыре года составило более 40 процентов, что также повлияло на расходы, включенные в стоимость услуг водоснабжения. „Необходимые инвестиции и изменение стоимости из-за инфляции привели к обоснованному увеличению расходов, что также должно быть отражено в цене для функционирования услуги“, - добавил Тимофеев.
По мнению руководства,Tallina Vesi основывает свои инвестиции на необходимости обеспечить непрерывность работы, экономическую эффективность и доступность услуг даже в чрезвычайных ситуациях. „В этом году наши инвестиции достигают 35 миллионов евро, что на 10 миллионов больше, чем годом ранее. Реновация имущества снижает воздействие потребления воды на окружающую среду и обеспечивает качественный сервис с минимальным количеством перебоев и засоров“, — сказал Тимофеев. „В этом году мы обновим более 25 километров трубопроводов, а также инвестируем 8 миллионов евро в очистку сточных вод и 4 миллиона евро в очистку воды“, - добавил он.
Согласно Закону о коммунальном водоснабжении и канализации, вступившему в силу в июле 2023 года, все предприятия водоснабжения обязаны в течение трех лет согласовать цены для частных и коммерческих клиентов, чтобы обеспечить равное отношение к группам потребителей. Согласование в тех областях, где оно проведено не было, будет постепенным, и поэтому рост цен для частного клиента будет в процентном отношении более высоким. Новый закон позволяет дифференцировать цену услуг водоснабжения в зависимости от степени загрязнения сточных вод потребителя.
По данным предприятия, цена на услуги водоснабжения Таллинна и Сауэ для частных клиентов была и будет на уровне самых доступных цен в Эстонии. В среднем в Эстонии расходы домохозяйства на услуги водоснабжения составляют около 1 процента от чистого дохода домохозяйства, а в Таллинне после изменения цен они остаются на уровне около 0,5 процента.
AS Tallinna Vesi — крупнейшее предприятие водоснабжения Эстонии, которое обслуживает около 24 000 частных и корпоративных клиентов и 470 000 конечных потребителей в Таллинне и прилегающих к нему самоуправлениях. Компания котируется в основном списке таллиннской фондовой биржи Nasdaq. Крупнейшие акции предприятия принадлежат городу Таллинну (55,06 процента) и энергетическому концерну Utilitas (20,36 процента). 24,58 процента акций компании свободны для покупки-продажи.
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