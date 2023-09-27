Исследовательница искусства Светлана Торба: у меня есть лекции про Дали и Заху Хадид, но больше всего приходят на Миядзаки

Но это было, конечно не самое сложное. Дальше нужно было сдать вступительные экзамены. „Первый вступительный экзамен — это интервью, даже скорее собеседование. Задавали много разных вопросов. Например, „Какое здание в Старом городе в стиле барокко?“, „Как ты себе представляешь работу консерватора?“, „Почему тебе это интересно?“. Еще нужно было принести портфолио, что было немного странно, так как в требованиях написано не было, что ты должен уметь рисовать. На следующем вступительном экзамене тебе давали объект, например Baltijaam. Надо было пойти туда, посмотреть и подумать, что бы ты изменил и почему. Нам сразу сказали, что нет правильного ответа, нужно просто порассуждать. Потом надо было написать сочинение про это. А на следующий день нужно было его защищать“.

„Там смотрели на эстонский. Причем смотрели и как эстонцы сдали свой родной язык, и как русские сдали свой второй язык. Еще нужен был английский: либо IELTS, либо просто школьный экзамен. На сам результат не смотрели, достаточно было иметь какой-то проходной балл“.

Свету зацепила эта фраза: „Я подумала: вау, это не просто художник! Это совмещает в себе и искусство , и историю“. Окончив школу, будущий реставратор без сомнений отправилась поступать в Эстонскую академию художеств.

Художественная школа оказала не меньшее влияние, ведь именно там ей подсказали, на какую специальность пойти учиться дальше. „Там была прекрасная преподавательница по истории искусства. И она сказала очень субъективную фразу, что в таллиннской Кунстиакадемии (прим. Эстонская академия художеств) есть один факультет, который не утратил своей аутентичности и своей эффективности“. Преподавательница говорила о Департаменте защиты и сохранения наследия Факультета искусства и культуры, на котором готовят будущих реставраторов.

Света росла в творческой атмосфере. Она ходила в художественную и танцевальную школу. „Кроме самой танцевальной школы, мы постоянно ходили и на балеты, и на концерты, и даже на выставки. И постоянно об этом говорили“.

Всем нам ближе к концу школы приходится серьезно задумываться, кем мы будем, когда вырастем. Так было и у Светы. „Я поняла, что моя жизнь будет связана с творчеством где-то в 9-м классе, когда надо было об этом много думать и выбирать, чем хотя бы примерно будешь заниматься. От этого зависело, в какой класс гимназии идти. Вообще, я рисовала и увлекалась творчеством еще задолго до этого“.

По иронии судьбы, одним из самых стрессовых заданий для Светы было проведение презентаций. „Была сложность, когда надо было делать презентацию, то, что я сейчас делаю каждую лекцию. Я тогда вообще ненавидела выступать перед кем-то, но мне было окей, если тема интересная. Но не на эстонском. Было страшно и сложно. В итоге часто говорили, что лучшее выступление было у меня“.

„В начале было сложно все, первые полгода я вообще не разговаривала. Хотя все понимала. Еще когда надо было читать больше тексты, у эстонцев это занимало, например, час, а у меня 6 часов. Было сложно даже просто подойти к профессору и что-то спросить“.

У самой Светы такого не было ни разу. И, по ее словам, ей даже не приходилось „расшибаться в лепешку“, чтобы сдавать все вовремя. Но, тем не менее, иногда учеба вызывала сложности, особенно первое время:

Но иногда в академии приходится платить не только за заграничные поездки. „Часто кому-то приходилось оплачивать, если они не сдавали какие-то предметы. К концу семестра нужно было набрать определенное количество пунктов (прим. EAP – Euroopa ainepunktisüsteem)“.

Пару раз в год студенты ездят на несколько дней на консервационные практики в города Эстонии. В таких поездках студенты оплачивают самостоятельно только еду. Также раз в год можно поехать в образовательное путешествие от департамента. В этом случае жилье оплачивается, а билеты – за свой счет. Например, Света во время учебы побывала во Флоренции.

Быть творческим человеком затратно: холсты, краски и другие материалы стоят немало. Но, к счастью, во время учебы в академии ни на что не приходится тратиться. Академия все предоставляет и даже оплачивает учебные поездки.

Учеба в университете проходила интересно. Было много практики. Но не обошлось, конечно, без скучных предметов. „Например, был предмет про камни, про виды камней. Там была женщина, которая, мне кажется, очень хорошая специалистка. Она чуть ли не единственный специалист в Эстонии по paekivi (известняку). Но рассказывала она все очень скучно. Поэтому предмет был супер-нудный“.

У Светы в руках была уже написанная лекция, и она подумала, что она может читать ее у себя дома и вдобавок проводить мастер-класс. „Но я не ожидала, что это будет настолько круто, что мне самой будет интересно писать новые и новые лекции“.

Первые лекции Света начала проводить, потому что появился такой запрос. Организаторы мультимедийных выставок в Таллинне обратились к специалисту. „У них периодически есть такой запрос: люди приходят, у них там Моне, Ван Гог и Климт, и было бы круто, если бы кто-то мог о них рассказать. Люди бы послушали, а потом пошли на саму выставку. Я провела две лекции, и потом для них это стало неактуально“.

Около трех лет назад у Светы появилась идея мастер-классов по акварели. Проводила она их очень редко, примерно раз в месяц. Еще через два года Светлана начала проводить первые лекции. Мастер-классы тогда уже стали менее популярны, да и самой Свете они уже не приносили удовольствия.

Еще во время учебы Света представляла, что будет работать с живописью. Но в Морском музее этим заняться не удалось. „У них есть живопись, но вся она в хорошем состоянии, к сожалению (смеется)“.

Помимо работы в архиве, Света могла выполнять другие музейные задачи. „Я могла делать какие-то простые работы по починке или чистке объектов. Когда открывается какая-то новая выставка, то я помогала правильно поставить объекты и почистить ту же пыль. В музее, конечно, есть уборщица, но она не может трогать эти объекты, так как у нее нет образования“.

Должность Светы в музее называлась „музейный хранитель“. В ее обязанность входило работать в архиве. Светлана поясняет, что ее функции отличаются от деятельности архивариуса, который каталогизирует материалы. Она занималась их чисткой и следила за климатом.

Еще во время учебы в академии Светлана нашла работу по специальности. „На первом курсе магистратуры подружка прислала мне объявление с CV Keskus о поиске сотрудника в Морской музей. Правда, там было указано, что им нужен магистр. Но меня это не смутило почему-то (смеется)“.

Большую часть мероприятий Света проводит у себя дома в центре Таллинна. Когда попадешь туда, сразу чувствуешь интеллигентно-творческую атмосферу: огромная книжная полка встречает гостей при входе в гостиную, на тумбочке стоит проигрыватель для пластинок, а на потолке висит люстра, стилизованная самой Светой.

„У меня очень остро стоял такой философский вопрос: „А имею ли я право об этом говорить?“ Я думала: „Я потратила 10 лет на изучение искусства, но кто-то же потратил 40-50 лет“. И меня очень поддерживало, что у меня в дипломе написано „магистр искусств“».

Каждый хотя бы раз сталкивался синдромом самозванца – чувством неуверенности, связанным с рабочими достижениями. Свету это тоже не обошло стороной, когда она только начинала проводить свои лекции.

Но не все близкие сразу оценили идею Светы. „У мамы первая реакция была очень эмоциональная. Она сказала: „Света, ты чего? Мы же работаем с папой. Да, мы не любим свою работу, и что?“ Это меня очень не поддержало. Но уже через пару часов она написала: „Вообще, знаешь, ты права. Ведь когда еще пробовать уходить с работы, если не пока тебе 25-26 лет“.

Вскоре Светлана написала заявление об увольнении. И одним из людей, кто поддержал ее решение, стала ее начальница. „Она сказала, что она не видит меня, грубо говоря, уборщицей в музее. И я правда занималась там уборкой большую часть времени. В общем, это было довольно мило“.

В какой-то момент Свете стало очень плохо и скучно на работе. Каждую свободную минуту ей хотелось потратить на свою внерабочую деятельность, например, заниматься развитием своего блога. „Был момент, когда я плакала в музее, пока никто не видит. Я написала Андрею (молодой человек Светы - прим.), он сказал: „Все, надо уходить“. Мы посчитали минимальное количество лекций, которое нужно проводить, чтобы сохранить тот же образ жизни. Оказалось, что это довольно маленькое количество лекций, кажется, одна-две в неделю. Тогда я подумала, что, наверное, надо попробовать“.

На мероприятиях у Светланы несложно почувствовать себя как дома: как только ты переступаешь порог ее дома, она предлагает чай или вино, на столе всегда стоят тарелки с закусками и угощениями, среди которых всегда есть что-то приготовленное своими руками, например, кексы и хумус.

Иногда Света проводит свои лекции на других площадках в Таллинне. Например, не так давно прошла ее лекция в KUMU. В этом году Света начала проводить лекции еще и в Риге. „Мы с Андреем раз в месяц ездим в Ригу, так как там живут его родственники. И вот кто-то один сказал, что можно проводить там лекции, потом кто-то другой, третий. Сначала я думала, что это вообще нереально. А потом подумала: „А давай попробуем!“».

Света нашла подходящее место, а потом принялась искать людей. „С поиском людей оказалось намного проще, чем я думала. Возможно, из-за того, что в Риге живет больше людей, реклама в Facebook там работает намного лучше. А теперь ко мне возвращаются люди, и работает сарафанное радио“.

Света любит то, чем занимается, но иногда в ее работе возникают неприятные ситуации. „Мне очень не нравится, когда люди не приходят на лекции, не предупредив. Это ужасно, но это особенность не только моей сферы, а вообще работы с клиентами. Иногда переживаю, если на лекции мало кто записывается. Потому что очень сложно понять, с чем это связано и как это в следующий раз предотвратить. То на лекцию записывается 18 человек, то 5-6. Сейчас это уже попроще переживается“.

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MoMA (Museum of Modern Art), New York

Uffizzi, Florence

Santa Croce, Florence

GNAM, Rome

Albertina, Vienna

Albertina modern, Vienna

Leopold Museum, Vienna

Guggenheim, Bilbao

Museum Ludwig, Cologne

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