От концертов до курсов. Смотрите, где можно бесплатно изучать эстонский язык в Таллинне, Нарве и не только

УЧЕБНЫЕ ПОЕЗДКИ позволят как попрактиковать язык, так и познакомиться с эстонскими традициями. Все поездки однодневные, начинаются в Нарве, предусмотрены для уровня начиная с A2 и для 40 человек. 30 сентября участники поедут в Пярну и на Луковый путь (Sibulatee), 7 октября 2023 года – в Вильянди.