Правительство рассказало о своих новых решениях | Кая Каллас: выход из кредитной спирали требует тяжелых шагов

Кая Каллас (Партия реформ):

„Мы в принципе одобрили бюджет на 2024 и стратегию на четыре года. В фокусе - государственная безопасность, поддержка экономики, приведение в порядок финансов государства и поддержка Украины.

Финансовое состояние государства неважное. Мы вынуждены брать кредиты, чтобы выполнять обязательства, взятые предыдущими правительствами. Мы интрессов по кредитам платим 480 млн евро. Наша задача - выбраться из этой кредитной спирали. Но это требует тяжелых решений“.

По словам Каллас, хорошие времена вернутся в 2027 году, на данный момент запасы государства исчерпаны. Планируется уже в 2025 году улучшить структуру бюджета.

Каллас повторила, что налог на автомобили, как и „лимонадный“ налог переносится на 2025 год.

Премьер отметила, что вклад банков за три года будет существенным, она вновь выступила в защиту своей сделки с банками, повторив ранее сказанное, что иначе бы значительные средства остались бы в кредитных учреждениях.

Правительство намерено принять меры для улучшения собираемости налога с оборота и подоходного налога. Здесь планируется активнее использовать различные базы данных.

По-прежнему Эстония твердо будет поддерживать Украину, как своими деньгами, так и через ЕС.

„Нам нужны дополнительные доходы, по видимому путем введение нового налога, в размере 1 процента ВВП. Для дискуссии по этой теме у нас есть примерно 6 месяцев“, - сказала Каллас.

Каллас также отметила, что составление бюджета было очень непростым делом, этот процесс можно сравнить с „хлестанием жесткими вениками в бане“. За один год исправить все сделанные за 8 лет ошибки сложно, По ее словам, правительство не хочет применять тактику „выжженной земли“. Потому решили с автоналогом не спешить и его введение отложить.

Министр образования и науки Кристина Каллас (партия Eesti 200):