В отношении проблемного интернет-магазина начата процедура банкротства. Защита потребителей здесь больше не поможет

„Мы очень сожалеем о возникшей ситуации. Поясняем, что в соответствии с Законом о защите прав потребителей, комиссия не может рассматривать обращение, если в отношении второй относительно потребителя стороны запущена процедура банкротства или ликвидации. Поэтому рассмотрение жалоб на компанию Shoppa OÜ в комиссии по рассмотрению споров потребителей более не представляется возможным.

Однако потребители могут подать иск в рамках процедуры банкротства. Для этого необходимо следить за информацией, опубликованной в Ametlikud teadaanded (в поисковой строке объявления введите „Shoppa OÜ“), именно там будет публиковаться информация о проведении общего собрания кредиторов и сборе требований“, - пояснил Вейко Копамеес, руководитель секретариата комиссии по потребительским спорам TTJA.

С апреля в комиссию по потребительским спорам поступило более 125 жалоб на деятельность Shoppa OÜ, связанных с не поставкой товаров и отсутствием возврата денег. В июле TTJA открыл процедуру надзора в отношении компании, с которой неоднократно связывался, предприятию было предписано принять меры по немедленному удовлетворению претензий потребителей. 11 сентября продавец закрыл свою домашнюю страницу.

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