ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНА | Изменится поддержка для вернувшихся из-за рубежа пенсионеров

Направленный на согласование законопроект предусматривает отмену с 1 января 2024 года приема ходатайств на так называемое пособие по возвращению. Получатели пособия, а также люди, подавшие до конца года ходатайства будут переведены к 2029 году в список получателей народной пенсии.

Пособие по возвращению выплачивается человеку, который является вернувшимся из-за рубежа в Эстонию на жительство пенсионером с гражданством Эстонии или по национальности эстонцем.

Пособие выплачивается также лицу, которое поселилось в Эстонии вместе с возвратившимся (супругу, ребенку, родителю). Размер пособия равен текущему размеру народной пенсии, которая в 2023 году составляет 336,39 евро. Пособие выплачивается 5 числа каждого месяца.

Нынешние получатели пособия по возвращению, которые к 31 марта 2029 года проживут в Эстонии пять лет, будут переведены на народную пенсию.

Когда закон вступит в силу, начиная с 2029 года, у всех вернувшихся в Эстонию до 1 января 2024 года будут выполнены условия для получения народной пенсии, и люди будут переведены на народную пенсию.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.