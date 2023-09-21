Алар Карис на Генассамблее ООН: Руководство России должно понести уголовную ответственность за войну против Украины(7)
Политическое и военное руководство России должно понести уголовную ответственность за войну против Украины, заявил президент Эстонии Алар Карис на Генеральной ассамблее ООН. По его мнению, Совет безопасности всемирной организации должен быть реформирован, поскольку в настоящее время он парализован правом вето стран, совершающих военные преступления и преступления против человечности.
По словам Кариса, ООН пыталась создать мир, основанный на свободе, справедливости и правилах, но сейчас это находится под угрозой. Президент рассказал на Генеральной ассамблее о плохой ситуации с правами человека в разных странах и поделился историей украинского военного беженца, прибывшего в Эстонию.
„Политическое и военное руководство России должно понести индивидуальную уголовную ответственность за планирование, развязывание и ведение войны против Украины. Это преступление против мира“, – цитирует Кариса rus.err.
Он подчеркнул, что Россия неоднократно нарушала устав ООН и использует Совет безопасности для того, чтобы показать плохое в выгодном свете. Поэтому нужны подвижки с давно обсуждаемой реформой мировой организации. Например, по мнению Кариса, можно обновить состав Совет безопасности и ограничить право вето стран, совершивших военные преступления и преступления против человечности.
„В настоящее время Совет безопасности парализован. Это негативно сказывается на всем мире. Будь то неспособность разрешать конфликты или оказывать помощь в вопросах миграции и продовольственной безопасности“, – сказал Карис.
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