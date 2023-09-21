Алар Карис на Генассамблее ООН: Руководство России должно понести уголовную ответственность за войну против Украины

По словам Кариса, ООН пыталась создать мир, основанный на свободе, справедливости и правилах, но сейчас это находится под угрозой. Президент рассказал на Генеральной ассамблее о плохой ситуации с правами человека в разных странах и поделился историей украинского военного беженца, прибывшего в Эстонию.

„Политическое и военное руководство России должно понести индивидуальную уголовную ответственность за планирование, развязывание и ведение войны против Украины. Это преступление против мира“, – цитирует Кариса rus.err.

Он подчеркнул, что Россия неоднократно нарушала устав ООН и использует Совет безопасности для того, чтобы показать плохое в выгодном свете. Поэтому нужны подвижки с давно обсуждаемой реформой мировой организации. Например, по мнению Кариса, можно обновить состав Совет безопасности и ограничить право вето стран, совершивших военные преступления и преступления против человечности.

„В настоящее время Совет безопасности парализован. Это негативно сказывается на всем мире. Будь то неспособность разрешать конфликты или оказывать помощь в вопросах миграции и продовольственной безопасности“, – сказал Карис.

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