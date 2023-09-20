Новая веха бизнес-империи: Apollo планируется вывести на фондовую биржу(1)
Партнер Маргуса Линнамяэ по бизнесу, миноритарный акционер MM Grupp Ивар Венделин объявил на конференции Äriplaan 2024 о планах вывести сеть магазинов и кинотеатров Apollo на биржу, сообщают „Деловые ведомости“ со ссылкой на Äripäev.
Выступая перед участниками ежегодной экономической конференции Äriplaan 2024, предприниматель Ивар Венделин заявил, что доволен результатами Apollo Group, которая продемонстрировала значительный рост после пандемии коронавируса.
По его словам, дела у Apollo идут настолько хорошо, что собственники вынашивают планы по выводу компании на фондовую биржу.
Когда именно Apollo сможет дебютировать на бирже, зависит от развития ситуации в экономике, а также, к примеру, от того, насколько успешным окажется IPO инвестиционной компани Infortar, добавил Венделин.
Предприниматель рассказал и о других совместных с Линнамяэ проектах.
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