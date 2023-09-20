Генассамблея ООН: президенты стран Балтии и Польши обсудили решение проблем с вывозом украинского зерна

Президент Алар Карис обсудил с президентами Латвии, Литвы и Польши возможности экспорта украинского зерна через порты Европейского союза. „Поиск альтернативных каналов вывоза зерна важен как для Украины, так и для тех стран, которые в этом зерне нуждаются. Порты стран Балтии обладают потенциалом для экспорта, использование этого канала предполагает наличие хорошего сотрудничества с Польшей“, – сказал он.

Президент Эстонии Алар Карис, президент Латвии Эдгар Ринкевич, президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда обсудили также вопросы, связанные с саммитом НАТО, который пройдет в следующем году в Вашингтоне. При постановке целей важно укрепление сотрудничества в сфере обороны и сдерживания, а также каждый член альянса должен провести подготовку для обеспечения готовности реагировать на военную угрозу со стороны России. „Необходимо при помощи конкретных действий провести в жизнь все важные решения саммита НАТО в Вильнюсе. Среди них обещание, что будущее Украины в НАТО“, – сказал президент Карис.

На встрече также обсуждались Инициатива трех морей и планы, связанные с Саммитом трех морей, который пройдет в следующем году в Вильнюсе.

Президент Карис встретился в Нью-Йорке с председателем Генеральной Ассамблеи ООН Дэннисом Фрэнсисом, с которым он обсудил более подробно усиливающуюся роль Генеральной Ассамблеи ООН и возможность реформирования Совета Безопасности ООН. На встрече с президентом Молдовы Майей Санду глава Эстонского государства обсудил успехи Молдовы по интеграции в Европейский союз. С князем Лихтенштейна Алоизом президент Карис говорил о сотрудничестве в ООН по проблеме безнаказанности, а также об общих целях в Совете Европы.

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