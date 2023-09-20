Ильвес раскритиковал политику нейтралитета Швейцарии и отказ страны поставлять оружие Украине

О швейцарском нейтралитете

Во-первых, очень легко быть нейтральным, когда тебя окружает НАТО. А во-вторых, я не думаю, что швейцарское правительство удостоится понимания от стран, подвергшихся нападению, например, от моей. Эстония была нейтральной страной, а в 1939-1940 годах в нее вторглись сначала русские, потом нацисты, а затем снова русские.

Об отказе поставлять оружие Украине

Мне показалось довольно странным, когда президент [Швейцарии] Ален Берсе сказал: „Мы не можем экспортировать оружие, чтобы оно использовалось на войне“. Так зачем вы вообще производите оружие? Вы производите музейные экспонаты? Какой в этом смысл? Закройте тогда свою оружейную промышленность. Он просто выставил Швейцарию в смешном свете.

Ядерное оружие устарело, как и используемые в нем технологии (в ответ на комментарий журналиста, что оно тоже производится, но не используется)

О политике Запада

Запад опять разыграл карту сдерживания самого себя. Путин угрожает применить ядерное оружие, и все говорят: „Ах, нет, мы не можем позволить украинцам получить больше снаряжения“. Но потом до Запада медленно доходит, что если мы дадим им танки и зенитные ракеты, то это не приведет к началу третьей мировой войны. Что еще более важно, Запад недостаточно осознает, что если мы не поможем Украине, то мы можем выбросить последние 80 лет международного права, потому что Путин, по сути, говорит цивилизованному миру: „Я могу вторгнуться в другую страну, и это не будет иметь никаких последствий“.

О призывах к перемирию

Когда я слышу, как люди говорят: „Нам следует провести деэскалацию и заключить соглашение о прекращении огня“, это, по сути, означает: „Россия, продолжай — насилуй, убивай, пытай“. Так что о деэскалации можно говорить, сидя в ванной и попивая розовое. Но мы говорим о жертвах пыток и изнасилований.

О единстве Запада