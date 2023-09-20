Экономика
20.09.2023, 21:44

Союз гостиниц и ресторанов: пустая доходная строка бюджета на 400 миллионов евро - это звучит пугающе

 
Киллу Майдла
Киллу Майдла
ФОТО: ILMAR SAABAS | DELFI MEEDIA

В налоговых поступлениях 2025 года правительство планирует оставить пустую строку без конкретной категории налогов с ожидаемой суммой в 400 млн. евро. Союз гостиниц и ресторанов еще весной внес в правительство предложения по наполнению казны, но пока никаких подвижек не произошло.

„Пустая строка бюджета на 400 млн евро - это, честно говоря, звучит пугающе, а если добавить к этому весьма радикальные и поспешные решения в области налоговой политики, которые приняло правительство, то это, конечно, не дает предприятиям уверенности в ожидаемой стабильности экономической среды“, - сказала Киллу Майдла, исполнительный директор Союза гостиниц и ресторанов.

По ее словам, предприятия ожидают, что экономическая среда будет более оживленной и благоприятной, однако спад продолжается уже слишком долго и все углубляется. Снижение покупательной способности людей - это проблема, которой необходимо заниматься. „Мы видим, что это проблема, но в то же время есть ощущение, что политики еще не до конца осознают серьезность ситуации“, - отметила Майдла.

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