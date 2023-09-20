Налогово-таможенный департамент меняет сеть бюро обслуживания

„Данные о количестве посещений бюро обслуживания НТД за прошлый год показали, что за исключением периода подачи декларации о доходах физического лица в период с мая по январь было много дней, когда в некоторых бюро обслуживания НТД не было ни одного клиента“, сказал Райго Ууккиви, генеральный директор Налогово-таможенного департамента. „Люди все чаще обращаются к электронным каналам НТД, и удовлетворенность э-услугами НТД очень высока. Сегодня мы достигли того состояния, когда из-за отсутствия спроса мы можем принять решение отказаться от услуги, которая больше не нужна людям в прежнем объеме и содержание которой является неразумными ежемесячными расходами для налогоплательщиков“.

Проведённый весной отделом обслуживания НТД анализ показал, что бюро обслуживания с наименьшей посещаемостью находятся в Кярдла, Хаапсалу, Пылва, Рапла, Пайде и Йыгева. В среднем эти бюро в течение девяти месяцев в год посещает 2,76 клиента в день, что составляет 0,86 клиента на одного работника. В течение трёх месяцев года, в период подачи декларации о доходах физического лица, который длится с февраля по конец апреля, эти бюро НТД посещали в среднем 12,28 клиента в день, то есть примерно 3,82 клиента на одного работника. Снизилась нагрузка по обслуживанию клиентов также в бюро Курессааре, Валга, Раквере, Вильянди и Выру.

„В зависимости от посещаемости бюро обслуживания, сегмента клиентов, местоположения и возможности переезда в местный государственный дом мы постарались найти подходящее решение для каждого бюро и его посетителей“, - сказал Ууккиви.