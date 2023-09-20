Налогово-таможенный департамент меняет сеть бюро обслуживания
Налогово-таможенный департамент (НТД) меняет организацию работы десяти бюро обслуживания, поскольку, как показал анализ, спрос на обслуживание непосредственно в бюро за несколько лет значительно снизился, а количество посещений электронных каналов НТД и удовлетворенность обслуживанием очень высоки.
„Данные о количестве посещений бюро обслуживания НТД за прошлый год показали, что за исключением периода подачи декларации о доходах физического лица в период с мая по январь было много дней, когда в некоторых бюро обслуживания НТД не было ни одного клиента“, сказал Райго Ууккиви, генеральный директор Налогово-таможенного департамента. „Люди все чаще обращаются к электронным каналам НТД, и удовлетворенность э-услугами НТД очень высока. Сегодня мы достигли того состояния, когда из-за отсутствия спроса мы можем принять решение отказаться от услуги, которая больше не нужна людям в прежнем объеме и содержание которой является неразумными ежемесячными расходами для налогоплательщиков“.
Проведённый весной отделом обслуживания НТД анализ показал, что бюро обслуживания с наименьшей посещаемостью находятся в Кярдла, Хаапсалу, Пылва, Рапла, Пайде и Йыгева. В среднем эти бюро в течение девяти месяцев в год посещает 2,76 клиента в день, что составляет 0,86 клиента на одного работника. В течение трёх месяцев года, в период подачи декларации о доходах физического лица, который длится с февраля по конец апреля, эти бюро НТД посещали в среднем 12,28 клиента в день, то есть примерно 3,82 клиента на одного работника. Снизилась нагрузка по обслуживанию клиентов также в бюро Курессааре, Валга, Раквере, Вильянди и Выру.
„В зависимости от посещаемости бюро обслуживания, сегмента клиентов, местоположения и возможности переезда в местный государственный дом мы постарались найти подходящее решение для каждого бюро и его посетителей“, - сказал Ууккиви.
После окончания следующего периода подачи деклараций о доходах физического лица в мае 2024 года обслуживание на местах будет прекращено на девять месяцев в бюро Кярдла, Йыгева и Рапла, а НТД снова обеспечит обслуживание на местах на период подачи деклараций, когда людям нужна дополнительная консультация. Несмотря на то, что количество деклараций на бумажном носителе сократилось до 3% от общего числа деклараций, в период подачи деклараций НТД обеспечит обслуживание клиентов на местах в государственном доме до тех пор, пока на него есть спрос.
Люди, посетившие бюро в Пылва, будут направлены на консультацию в бюро Выру или Тарту. Время работы бюро обслуживания в Пайде, Хаапсалу, Курессааре, Валга, Раквере, Вильянди и Выру будет сокращено и с мая 2024 года бюро будут открыты три дня в неделю.
Средняя посещаемость бюро обслуживания НТД за последние три года по сравнению с периодом предыдущих четырёх лет снизилась на 34%, а посещаемость на местах не восстановилась и после закрытия их из-за COVID-19. Люди в основном пользуются услугами электронных каналов НТД и информационной линии или отправляют электронные письма и больше не обращаются для консультации в бюро обслуживания.
Для обеспечения простого и удобного обслуживания НТД внес вклад в развитие альтернативных каналов обслуживания. Люди могут получить консультацию и помощь на сайте НТД и в среде э-услуг e-MTA, также консультацию можно получить по телефону службы поддержки клиентов и по электронной почте. Сайт НТД является самым посещаемым сайтом из государственных учреждений Эстонии, в 2022 году у него было около 11 млн контактов, а за год число регистраций выросло на 17,8%. В прошлом году среду э-услуг e-MTA посетили почти 9 миллионов раз. Кроме того, отзывы об альтернативных каналах обслуживания являются положительными. По данным текущего года, индекс удовлетворенности клиентов э-услугами НТД составляет 78,7%, телефонными услугами - 86,8% и консультацией по электронной почте - 72,5%.
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