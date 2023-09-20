Представитель спасателей: экономия неуместна, мы рассматриваем радикальные меры(1)
Правительство сформировало государственный бюджет на следующий год, но для спасателей та часть, которая их касается, оказалась как холодный душ. Калле Кооп, главное доверенное лицо Эстонского профсоюз работников спасательных служб (EPTAÜ), заявил, что пожарная часть „Копли“, скорее всего, будет закрыта, а некоторые сотрудники могут решить, что будут искать более прибыльную работу.
Если вернуться в прошлое, то в 2022 году переговоры по бюджету были успешными с точки зрения спасателей - их зарплаты значительно увеличились. По словам Коопа, до этого было трудно набирать людей, но с повышением зарплаты профессия пожарного снова стала перспективной. Новичков воодушевляло осознание того, что зарплата будет расти и дальше. „Мы могли сказать, что повышение будет продолжаться. Теперь мы возвращаемся к исходной точке“, - вздыхает Кооп.