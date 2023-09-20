Новости Эстонии
20.09.2023, 14:45

Представитель спасателей: экономия неуместна, мы рассматриваем радикальные меры

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Лаури Ляэнеметс
Лаури Ляэнеметс
ФОТО: PRIIT SIMSON | DELFI MEEDIA

Правительство сформировало государственный бюджет на следующий год, но для спасателей та часть, которая их касается, оказалась как холодный душ. Калле Кооп, главное доверенное лицо Эстонского профсоюз работников спасательных служб (EPTAÜ), заявил, что пожарная часть „Копли“, скорее всего, будет закрыта, а некоторые сотрудники могут решить, что будут искать более прибыльную работу.

Если вернуться в прошлое, то в 2022 году переговоры по бюджету были успешными с точки зрения спасателей - их зарплаты значительно увеличились. По словам Коопа, до этого было трудно набирать людей, но с повышением зарплаты профессия пожарного снова стала перспективной. Новичков воодушевляло осознание того, что зарплата будет расти и дальше. „Мы могли сказать, что повышение будет продолжаться. Теперь мы возвращаемся к исходной точке“, - вздыхает Кооп.

Он имеет в виду, что на фоне всеобщего роста цен заработная плата отстает от времени. Вчера вечером представители правительства представили результаты переговоров по бюджету. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДП) сообщил журналистам, что зарплата полицейских и спасателей повышаться не будет, придется также еще изыскивать где-то статьи для экономии. „Боюсь, что для реализации принятых ранее решений одно спасательное подразделение в Эстонии, к сожалению, придется закрыть“, - сказал он.

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