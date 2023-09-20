Представитель спасателей: экономия неуместна, мы рассматриваем радикальные меры

Если вернуться в прошлое, то в 2022 году переговоры по бюджету были успешными с точки зрения спасателей - их зарплаты значительно увеличились. По словам Коопа, до этого было трудно набирать людей, но с повышением зарплаты профессия пожарного снова стала перспективной. Новичков воодушевляло осознание того, что зарплата будет расти и дальше. „Мы могли сказать, что повышение будет продолжаться. Теперь мы возвращаемся к исходной точке“, - вздыхает Кооп.