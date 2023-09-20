ВИДЕО | Президент Карис в интервью CNN: право вето России в Совете Безопасности ООН нужно ограничить

Президент Карис пояснил, что в предстоящей речи он затронет две темы: войну в Украине и связанную с ней тему о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН. Наличие права вето у нескольких членов этого органа, в особенности у России, мешает принимать необходимые решения своевременно. Президент Эстонии отметил, что это давняя проблема. Если на момент основания в ООН входило около 50 стран, то к настоящему времени их число выросло до 193. Очевидно, это значит, что требуется расширение Совета Безопасности. На основании каких принципов оно может происходить — вопрос для обсуждения.

На вопрос о последствиях недавней встречи Путина и Ким Чен Ына и возможном российско-северокорейском союзе президент Карис ответил, что задача ООН и непосредственно Совета Безопасности заключается в предотвращении конфликтов с участием таких агрессивных режимов. Он напомнил, что после нападения на Финляндию в 1939 г. СССР был исключен из предшественницы ООН, Лиги Наций. Однако сегодня, несмотря на нападение на соседнюю страну и совершенные там зверства, Россия продолжает сохранять все права в ООН.

В настоящее время Карис не считает обязательным исключение России, но, по его мнению, эта страна не должна иметь права вето при обсуждении вопросов, касающихся ее зверств в Украине. Эстонский президент предложил большему числу мировых лидеров лично посетить Украину и понять, что продолжающееся сейчас украинское контрнаступление требует больше сил и времени, чем это выглядит по телевизору. Карис призвал мировое сообщество продолжать поддержку Украины вооружением и деньгами, а также участвовать в восстановлении разрушенной инфраструктуры, приведя в пример восстановленный силами Эстонии детский сад.

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