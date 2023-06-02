ГАЛЕРЕЯ | Эстония построила в украинском городе Овручи детский сад. Сегодня состоялось официальное открытие

„Мы очень рады, для нас это классный подарок от наших друзей эстонцев. Мы были в Эстонии и видели, какие у вас садики“, - говорит заместитель начальника отдела образования в городе Овруч Анна, которая отмечает, что их детский сад перенял в Эстонии хороший опыт - дать детям больше самостоятельности.

По ее словам, детский сад в Эстонии, у которого у которого Украина перенимает опыт, находится в Кохила, это Sipsik. „Там с детьми общаются, как со взрослыми. Они сами выбирают, что им приготовить из еды, с кем рядом спать во время тихого часа“, - говорит Анна.

„Мы хотим перенять опыт, который подходит под нашу законодательную базу. У нас схожие методики, у нас одна цель в отношении того, как будет воспитан ребенок при выпуске из детского сада: как он будет воспитан, каким навыкам он будет обучен. Мы намерены продолжать сотрудничество с эстонским детским садом в Кохила Sipsik“, - говорит директор садика Наталья Дубовик.

Повар детского сада Елена, которая тоже перенимала опыт в Эстонии, говорит, что теперь дети в украинском саду будут получать больше овощей - такой подход используют в Эстонии.

В официальной церемонии открытия детского сада принимали участие эстонские предприниматели, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна и сотрудники посольства Эстонии в Украине.

Подробнее о строительстве детского сада читайте здесь.