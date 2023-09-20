Суровый отчет Госконтроля: Nordica – пример нерешительности собственника в управлении своей компанией

С момента своего создания правление Nordica искало другие возможности заработка, чтобы покрыть убытки рейсов из Таллинна, и начало сдавать свои самолеты и экипажи в аренду другим авиакомпаниям. Правление неоднократно поднимало вопрос обновления стратегии на совете предприятия, поскольку было экономически сложно оправдать ожидания собственника в отношении рейсов из Таллинна и при этом прибыльно конкурировать с международными авиакомпаниями.

Госконтроль установил, что попытки прекратить нерентабельные рейсы из Таллинна предпринимались, однако на уровне собственника не были достигнуты необходимые договоренности, а представитель собственника не реагировал на серьезные проблемы, на которые указывало предприятие. Компания Nordica была основана осенью 2015 года за 40,7 млн евро для обеспечения необходимого для Эстонии авиасообщения и обслуживания маршрутной сети, аналогичной сети компании AS Estonian Air, однако через три года предоставленные государством деньги практически закончились.

„На протяжении долгих лет многие задавали вопрос, который Госконтроль повторяет в своем последнем отчете: „Должно ли государство владеть авиакомпанией, чтобы имелась возможность летать из Эстонии и в Эстонию? – прокомментировал государственный контролер Янар Хольм. – Сама жизнь дала на это ответ – мечта летать под собственным флагом может быть неосуществима в условиях жесткой конкуренции авиационного рынка без постоянной финансовой поддержки со стороны государства и без нарушения правил предоставления государственной помощи Евросоюза“.

По мнению Государственного контроля, аргументов, подтверждающих необходимость сохранения компании Nordica и обслуживающего ее предприятия OÜ Transpordi Varahaldus в государственной собственности, было недостаточно уже до наступления серьезных финансовых трудностей, возникших в компании Nordica в июле. И аргументов в пользу этого до сих пор не прибавилось. После того, как станут известны результаты продолжающейся специальной проверки компании Nordica, было бы разумно произвести отчуждение как самой Nordica, так и компании Transpordi Varahaldus.

Как и всю мировую авиацию, коронавирусный кризис затронул и компанию Nordica. К осени 2020 года Nordica оказалась практически неплатежеспособной. В октябре 2020 года авиакомпания получила от государства 22 миллиона евро и, кроме того, возможность взять в кредит еще 8 миллионов евро у государственного фонда KredEx. Европейская комиссия одобрила государственную помощь, предоставленную компании Nordica, при условии, что компания не будет эксплуатировать убыточные линии. Однако сложности у компании Nordica возникли еще до пандемии коронавируса. Проблемы с ликвидностью усугубились неудачным сотрудничеством с авиакомпанией Adria Airways, которое для компании Nordica закончилось списанием 4,6 млн евро.

Начиная с лета 2019 года, в Правительстве Республики неоднократно поднимался вопрос, нужна ли стране авиакомпания, которая не летает из Эстонии, но дискуссия затихла. С августа 2019 года по июль 2021 года два разных министра финансов четыре раза собирали правительство, чтобы рассмотреть вопрос о том, оправдано ли владение компанией Nordica. За этими призывами не последовало никаких видимых действий.

„Это пример ситуации, когда цель, взятая на себя по политическим мотивам, но оказавшаяся неприемлемой из-за изменения окружающей среды, не позволяет реагировать на реальную ситуацию. В итоге были потеряны и время, и деньги“, – прокомментировал Хольм. После прекращения регулярных рейсов возник закономерный вопрос, какую общественную задачу выполняет компания Nordica, переориентированная с выполнения регулярных рейсов на оказание субподрядных услуг, и по какой причине государство должно нести риски экономической деятельности этой компании. Это была авиакомпания, бизнес-модель которой в то время работала и явных причин владеть которой у государства не было.

Однако ни совет Nordica, ни министр экономики и коммуникаций, управляющий долевым участием государства, не соглашались с желанием оценить перспективность полетов из Таллинна, пока экономическая реальность не вынудила закрыть рейсы из Таллинна. Правление Nordica почти десять раз выражало желание пересмотреть бизнес-план, но безрезультатно, пока Министерство экономики и коммуникаций наконец не согласилось прекратить регулярные рейсы из Таллинна в 2019 году, чтобы предотвратить крах компании.

Госконтроль отмечает, что Nordica является примером того, как государству не надо управлять принадлежащей ему компанией. Деятельность предприятия и решения руководства невозможно проследить в непрерывности, поскольку многие материалы отсутствуют или не сохранились. Инструкции собственника были противоречивы. Министр экономики и инфраструктуры поручал компании Nordica обеспечить необходимые для Эстонии авиасообщения даже после прекращения полетов из Таллинна, однако осталось неясным, что подразумевается под этими необходимыми для Эстонии рейсами.

Поскольку Министерство экономики и коммуникаций как представитель собственника не определило, какими должны быть та ситуация или тот сбой рыночного механизма, при которых компания Nordica должна была бы снова начать действовать на авиационном рынке Эстонии, также неясно и то, при каких именно показателях, расходах и условиях компания Nordica могла бы снова открыть рейсы из Таллинна в дополнение к имеющимся обязательствам. Самолеты компании Nordica и тогда, и до сих пор были заняты оказанием субподрядных услуг другим авиакомпаниям. Поиск новых, вероятно, займет не один месяц или обойдется в неразумную сумму. По мнению представителей компании Nordica, конкурентная ситуация должна сильно измениться, чтобы у компании снова появилась необходимость и возможность открыть рейсы из Таллинна. Также следует учитывать и то, что разрешение Еврокомиссии на госпомощь не позволяет осуществлять убыточные авиарейсы.

В июле 2023 года стало очевидно, что экономическое положение компании Nordica с мая этого года резко ухудшилось. Председатель правления компании покинул пост, и для реструктуризации хозяйственной деятельности Nordica были наняты международные эксперты. Кроме того, министр климата решил провести в компании Nordica специальную проверку. По словам министра, итоги спецпроверки должны быть подведены через три месяца, а на стабилизацию предприятия отведено полгода.