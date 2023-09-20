Беспрецедентная реакция главы Банка Эстонии и мнение экономиста: кого-то сейчас крупно обманули

Это означает, что коммерческие банки пообещали выплатить больше дивидендов, чем планировалось, чтобы поддержать государственный бюджет, поскольку дивиденды облагаются подоходным налогом. Правительство ожидает, что в течение двух лет вклад банков составит 120 млн. евро.

После этого в Twitter высказали свое мнение президент Банка Эстонии Мадис Мюллер, и экономист эстонского центробанка Каспар Оя.

Мюллер пишет: „Банки проявляют солидарность (со клиентами или с государственным бюджетом?), распределяя еще большую долю прибыли и капитала среди своих собственников в виде дивидендов до повышения налоговой ставки! Если бы прибыли были еще выше, то были бы еще более солидарны?“

Вчера утром руководители банков встретились с премьер-министром Каей Каллас для обсуждения банковского налога. Позже руководитель Swedbank Eesti и глава Соза банков Эстонии Олави Лепп сказал, что они представили премьер-министру свое видение и идеи. Мюллер заявил, что как владелец он бы выплатил руководителям банков солидную премию за столь успешные переговоры.

Позднее Мюллер отметил, что банки могут проявлять солидарность и другим способом. Например, греческие банки предложили клиентам по жилищным кредитам сроком на год льготные проценты.

Каспар Оя, экономист Банка Эстонии, пишет в Twitter, что кого-то „крупно обманули“. „Банки выплачивают дивиденды по более низкой налоговой ставке в преддверии повышения налога, и коалиция преподносит это как большую победу. Другими словами: прибыль банков будет выведена из страны и они не увеличат кредитования здесь“, - считает он.

Ставка авансового подоходного налога для кредитных организаций с 1 января 2025 года повысится с 14% до 18%. С этой же даты исчезнет пониженная ставка налога на дивиденды 14/86. Таким образом, с 2025 года дивиденды будут облагаться только по ставке 22/78.

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