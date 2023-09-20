Беспрецедентная реакция главы Банка Эстонии и мнение экономиста: кого-то сейчас крупно обманули
Вчера правительство достигло соглашения по государственному бюджету. Банковского налога, о котором много говорилось, не будет, но банки начнут солидарно больше выплачивать дивидендов, напоминает Ärileht.
Это означает, что коммерческие банки пообещали выплатить больше дивидендов, чем планировалось, чтобы поддержать государственный бюджет, поскольку дивиденды облагаются подоходным налогом. Правительство ожидает, что в течение двух лет вклад банков составит 120 млн. евро.
После этого в Twitter высказали свое мнение президент Банка Эстонии Мадис Мюллер, и экономист эстонского центробанка Каспар Оя.
Мюллер пишет: „Банки проявляют солидарность (со клиентами или с государственным бюджетом?), распределяя еще большую долю прибыли и капитала среди своих собственников в виде дивидендов до повышения налоговой ставки! Если бы прибыли были еще выше, то были бы еще более солидарны?“
Вчера утром руководители банков встретились с премьер-министром Каей Каллас для обсуждения банковского налога. Позже руководитель Swedbank Eesti и глава Соза банков Эстонии Олави Лепп сказал, что они представили премьер-министру свое видение и идеи. Мюллер заявил, что как владелец он бы выплатил руководителям банков солидную премию за столь успешные переговоры.
Позднее Мюллер отметил, что банки могут проявлять солидарность и другим способом. Например, греческие банки предложили клиентам по жилищным кредитам сроком на год льготные проценты.
Каспар Оя, экономист Банка Эстонии, пишет в Twitter, что кого-то „крупно обманули“. „Банки выплачивают дивиденды по более низкой налоговой ставке в преддверии повышения налога, и коалиция преподносит это как большую победу. Другими словами: прибыль банков будет выведена из страны и они не увеличат кредитования здесь“, - считает он.
Ставка авансового подоходного налога для кредитных организаций с 1 января 2025 года повысится с 14% до 18%. С этой же даты исчезнет пониженная ставка налога на дивиденды 14/86. Таким образом, с 2025 года дивиденды будут облагаться только по ставке 22/78.
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